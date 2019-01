Větrná elektrárna na Hostýně je na hraně životnosti a má nejistý osud

Co bude dál, zatím není jasné. Ve hře je několik variant. Na Hostýně by rádi v budoucnu postavili elektrárnu novou, je ale možné, že jediné zařízení tohoto typu ve Zlínském kraji brzy zmizí úplně.

„Pokud to bude ekonomicky rentabilní, tak bychom ji ještě několik let udrželi v provozu,“ naznačil mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka.

Bude záležet především na tom, zda se podaří na elektrárnu sehnat náhradní díly. Náklady na případné opravy by totiž neměly přesáhnout ekonomický přínos elektrárny.

Zařízení přitom opravu nutně potřebuje. Poslední větší zásah podstoupila elektrárna před čtyřmi lety, kdy bylo repasováno ozubené kolo, na kterém se otáčí kabina s vrtulí na směr větru, a zároveň generátor vyrábějící proud.

„Nyní máme problémy s převodovkou a elektronikou, která elektrárnu řídí,“ připustil Gračka.

O budoucnosti elektrárny by mohlo být jasněji už letos. Tak či tak lze předpokládat, že do pár let stávající vrtule zmizí. Na Hostýně by však chtěli s výrobou čisté energie pokračovat.

„Obnovitelné zdroje jsou důležitým tématem, které souzní s učením katolické církve,“ podotkl Gračka.

Podle něj se stávající projekt osvědčil a aktuálně se zkoumá, jaké možnosti se nabízejí. V ideálním případě chce arcibiskupství na Hostýně vystavět elektrárnu novou, ale Gračka zároveň upozorňuje, že památkáři této variantě nejsou nakloněni.

Hostýn má od loňského roku status Národní kulturní památky a nová stavba by vyžadovala odborné posouzení. Podle Národního památkového ústavu (NPÚ) však žádné oficiální stanovisko k celé věci neexistuje a je předčasné předjímat, jak se památkáři k takovému projektu postaví.

„Národnímu památkovému ústavu nebyly zaslány žádné informace o konkrétním záměru investora realizovat na Svatém Hostýně novou větrnou elektrárnu, proto k tématu není možné formulovat odborný názor,“ poznamenala mluvčí kroměřížského NPÚ Petra Zelinková.

Při posuzování takového návrhu by záleželo na případném umístění objektu či pohledovém uplatnění ve vztahu k širšímu i vzdálenějšímu okolí.

„Výsledky takového posouzení bez konkrétního návrhu nelze předjímat ani srovnávat se situací v době schválení stávající elektrárny,“ doplnila Zelinková.

Arcibiskupství nicméně pracuje i na variantě, že by elektrárnu postavilo na jiném místě.

„Tak, abychom zde měli takzvaný ostrovní systém, kdy by se větrná energie využívala pro celý Svatý Hostýn, přebytky jímaly do baterií a zbylá energie se dodávala do sítě,“ vysvětlil Gračka.

V současné době přitom veškerá vyrobená energie putuje do rozvodné sítě a Hostýnu provoz elektrárny ekonomicky pomáhá.

Už dříve ovšem zaznívaly názory, že podobné zařízení k důstojné dominantě Hostýna nepatří. Gračka v tom ale problém nevidí.

„Od baziliky je dost daleko a siluetu historických památek samotného poutního místa neruší,“ řekl.

Podobný názor má i krajský radní Jan Pijáček, který má na starosti cestovní ruch.

„Nemyslím, že by existence větrné elektrárny byla pro Hostýn nějak rušivá. Toto místo má zásadnější problémy, jako například neutěšený stav prodejních stánků pod bazilikou,“ popsal Pijáček.

Hostýnská větrná elektrárna je jedinou ve Zlínském kraji. Pro tato zařízení tady totiž nejsou podmínky.

„Zlínský kraj je malý a příliš kopcovitý. Vhodné jsou ploché vysočiny nebo oblé a nezalesněné kopce,“ řekl už dříve David Hanslian z oddělení meteorologie Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR.