Zapálená socha, rozřezané odpočívadlo. Vandalové ničí turistická místa

Někdo tady pořezal lavičky, stůl i sloupky držící střechu odpočívadel.

Socha medvědice zdobí prostor u Vlčkovské brány do areálu hradu Lukova od roku 2019. Vandal ji poničil v neděli 2. ledna v nočních hodinách. Nyní jsou na ní patrné zářezy a je ohořelá. „Je to nepochopitelné, za 35 let, co působím na hradě, jsem nic takového nezažil,“ povzdychl si předseda Spolku přátel hradu Lukova Jiří Holík.

V minulosti už řešil ukradené dřevo nebo rozebrané hradby, ale toto považuje za cílený útok na turistický cíl.

Vandala přitom zachytil kamerový bezpečnostní systém, který je na hradě instalován. „Bylo vidět, jak si to tu prochází, zastavil se u hřiště u budovy s bufetem, nakonec přišel k soše. Na záběrech je vidět jak ji polil nějakou hořlavinou a zapálil,“ zmínil Holík, který záběry předal policii. „Bohužel byla tma a tak mu není vidět do obličeje.“

Policisté záležitost prozatím prověřují jako přestupek, škodu totiž vyčíslili na 9 tisíc korun. Pachateli by tak hrozila pouze pokuta. „Není ale vyloučeno, že po zjištění bližších okolností událost překvalifikují na trestný čin poškození cizí věci s trestní sazbou až jeden rok odnětí svobody,“ sdělila zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

V Ratiboři někdo prakticky zdevastoval odpočívadlo U Dubu u zdejší cyklostezky.

„Odpočívadlo je pořezáno motorovou pilou s účelným záměrem místo znehodnotit. Jedná se o pošlapání dobrovolné a nadšené práce mnoha lidí, kteří v naší obci dělají něco hezkého pro druhé,“ uvedl na facebookových stránkách obce starosta Martin Žabčík.

„Taková ukázka hyenizmu a znesvěcení upraveného místa, které symbolizuje připomenutí kořenů naší obce je ubohá – člověku skutečně zůstává rozum stát,“ dodal s tím, že prosí veřejnost o pomoc s případným doplněním informací.

Podobně pořezené je i odpočívadlo v obci Hovězí, které stojí u cyklostezky poblíž hovězské studánky.

„Oběma případy se zabýváme, pátráme po pachatelích,“ řekl policejní mluvčí Petr Jaroš. Policie podle něj rovněž vyčísluje škody, které vandal způsobil. Zatím nechtěl spekulovat, zdali je mezi případy souvislost a mohl za nimi stát stejný člověk.

Holík se domnívá, že řádění má souvislost. „Přijde mi to, jako by někdo chtěl záměrně ničit turistická místa. Je to typ vandalismu, se kterým se běžně nesetkáváme. Doufám, že se pachatele podaří dopadnout, jinak by nedejbože mohl způsobit ještě něco horšího,“ domnívá se předseda hradního spolku.

Problémy mají také na Vsetíně, kde na před pár dny poničili neznámí vandalové vánoční výzdobu. Na přelomu roku tu potrhali vánoční řezězy na mostech přes Vsetínskou Bečvu. Radnice musela výzdobu sundat, škody jdou do desítek tisíc.