Strážníci, kteří povalili muže bez roušky před dítětem, zákon neporušili

„Strážníci jednali v souladu se zákonem. Nezjistili jsme, že by se dopustili přestupku nebo trestného činu. Co se týká posouzení taktiky zákroku, tak to nám nepřináleží. Je to v kompetenci nadřízených obou strážníků,“ uvedla Kyšnerová.

Incident se stal ve středu 11. března v centru Uherského Hradiště. Video, které po události začalo kolovat na sociálních sítích, ukazuje zákrok dvou městských policistů proti muži, který neměl nasazenou roušku či respirátor. Konfliktu byl přítomen i malý plačící syn zadrženého.

Na pořízených záběrech strážníci klečí na muži a sdělují mu, že bude předveden na policejní stanici. Muž volá o pomoc a zdůrazňuje, že u sebe má dítě. Toho se ujmou přihlížející lidé.

Z videa nebylo patrné, co celé události předcházelo. Podle právníka Filipa Petráše, který zadrženého zastupuje, šel muž se synem od prodejny zdravé výživy k automobilu pouze několik desítek metrů. Strážníkům měl říci, že se legitimuje, jakmile usadí syna do auta.

Manželka muže pak na sociálních sítích napsala, že její manžel nebyl nijak agresivní a postěžovala si, že strážníci nechali jejich syna bez otce na ulici.

Odlišnou verzi ale prezentovalo město. Událost v oficiálním vyjádření popsalo tak, že muž si odmítal zakrýt dýchací cesty, i když jej hlídka upozornila, že je v zastavěné části obce, kde se toto vyžaduje.

Hlídka jej proto vyzvala k prokázání totožnosti. To muž odmítl a pokusil se z místa odejít.

„Strážník mu proto tělem zatarasil cestu se zákonnou výzvou, aby setrval na místě. Podezřelý muž držel dítě levou rukou v náručí a pravou rukou začal strážníka odstrkávat z cesty,“ popsal mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Muž do strážníků i po varování dále strkal, ti tak podle Pášmy vzali dítě z jeho náruče a použili donucovacích prostředků.

Město odmítlo, že by strážníci nechali chlapce bez dozoru. Podle mluvčího bylo dítě pod dohledem druhé hlídky, která jej posléze zavedla na služebnu za otcem.

Podle právního zástupce Petráše ale dítě přivedla na služebnu městské police prodavačka z pekárny.

Jako necitlivý bezprostředně ohodnotili zákrok starosta města Stanislav Blaha i šéf městské policie Vlastimil Pauřík.

„Strážníci nepřesně vyhodnotili společenskou nebezpečnost přestupku a muže podezřelého ze spáchání přestupku v žádném případě nemuseli svést na zem před zraky jeho dítěte,“ řekl den po události Pauřík.

Oznámení týkající se zákroku strážníků přijala policie jak ze strany občanů, tak i ze strany městského úřadu prostřednictvím starosty Blahy. Následně policisté zkoumali kamerové záznamy a vyslýchali svědky.

Oba městští policisté byli navíc po zákroku postaveni mimo službu. Teď se však opět ke své práci vracejí.

„Výsledek šetření krajského ředitelství policie Zlínského kraje je pro nás stěžejní. Jeho závěry jsou jednoznačné – dva městští strážníci postupovali v rámci svých kompetencí, které nepřekročili. Vzhledem k uvedeným skutečnostem se strážníci vrací ke svým pracovním povinnostem,“ okomentoval rozhodnutí policie Blaha.