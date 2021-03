Slovácké divadlo se zmítá v krizi. Propustí sedm herců, vyškrtne premiéry

„Místo šesti nových inscenací jsou dnes v plánu čtyři, zaměstnanecký poměr skončí čtyřem herečkám a třem hercům posledního května. Všichni předběžně souhlasili s tím, že s námi budou dál pokračovat alespoň na licenční smlouvu,“ potvrdil herec a mluvčí divadla Josef Kubáník.

Divadlo, jež hospodaří ročně s padesáti miliony korun, táhne ke dnu výpadek tržeb v částce 18 milionů. Podle Kubáníka si divadlo dříve dokázalo samo pokrýt až 35 procent rozpočtu.

„Ale když nehrajete, nevyděláváte. Situace není do budoucna ani zdaleka příznivá,“ konstatoval herec.

V pozadí škrtů je pandemie koronaviru, v níž divadelníky zaměstnávají pouze nevýdělečné internetové streamy. Hradišťská radnice coby zřizovatel městské scény zatím nad změnou své dotační politiky neuvažuje. Letos divadelníkům garantuje částku 26,5 milionu korun.

Slovácké divadlo podle jeho ředitelky Libuše Habartové stálo delší čas před rozhodnutím, jestli má snížit náklady, nebo scénu zavřít úplně. Po debatě s vedením města nakonec padla volba na početní úpravu souboru, v němž nyní zůstává na plný úvazek jen sedm hereček a osm herců.

„Slovácké divadlo chceme zachránit stůj co stůj,“ uvedla Habartová s tím, že úspory se hledají také ve změně dodavatele energií, navrácení nevytížených pohostinských pokojů či v absenci jevištního technika.

Klíčem k uvolnění Moniky Horké, Alžběty Mahdalové, Anny Pospíchalové, Jaroslavy Tihelkové, Petra Čagánka, Martina Hudce a Davida Macháčka byl výhled na jejich vytížení v chystaných premiérách.

„Režiséři předložili uměleckému šéfovi divadla Lukáši Kopeckému seznam vytíženosti celého souboru v nových hrách. Z toho vyplynulo, kdo má být nejméně obsazován,“ přiblížil Kubáník. Všichni propuštění herci přijali nabídku spolupráce na bázi licenčních smluv.

Odchází také nápověda Zuzana Zvěřinová, jež míří do penze.

Diváci rovněž musejí počítat s tím, že divadlo v příštích letech uvede méně nových inscenací než tomu bylo doposud.

„Přišli jsme o třetinu rozpočtu a nazkoušíme tak i o třetinu méně novinek, tedy čtyři, a to jak v roce následujícím, tak i v roce 2023. Pro všechny z nás je to mimořádně bolestivé a stálo nás to hodiny a hodiny jednání a mnoho probdělých nocí,“ dodal umělecký šéf Lukáš Kopecký.