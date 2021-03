Narodila se v době španělské chřipky, ve 101 letech ji očkovali proti covidu

„Těšila jsem se, protože si říkám, že očkování mi podrží zdraví. Také proto, aby za mnou zase mohly chodit moje kamarádky, tak snad to brzo půjde,“ prohlásila s úsměvem seniorka z Veselí nad Moravou.

„Když tady byla poprvé, netušili jsme, kolik je jí let. Mezi osmdesátníky nijak nevyčnívala. Zjistili jsme to až po zadávání údajů do počítače,“ poukázala lékařka Parvine Gricová, která seniorku v očkovacím centru revmatologické ambulance Evy Dokoupilové očkovala.

„Zdravotně se cítím výborně, nepřipadá mi, že bych měla nějaký vysoký věk. Jen špatně slyším, hůř se mi chodí, ale žádné léky neužívám,“ svěřila se Ludmila Klaudová, která působila jako ředitelka mateřské školy.

Na očkování dorazila v dobré náladě a žertovala, že jí doktor prorokoval, že se dožije 120 let.

Paradoxně se narodila v době, kdy v Evropě řádila španělská chřipka. Právě s touto epidemií, která v Československu zabila zhruba padesát tisíc lidí, je srovnávaná současná covidová epidemie.

Ludmila Klaudová si nevzpomíná, že by se španělská chřipka dotkla někoho z rodiny. Není samozřejmě jediná ve vysokém věku, kdo se rozhodl proti současnému viru chránit očkováním.

„Naočkované máme všechny osmdesátníky, kteří se u nás zaregistrovali, zůstávají jen jednotky případů. Dohromady jsme naočkovali zhruba tři čtyři stovky nejstarších obyvatel,“ doplnil manažer společnosti Medical Plus Ivan Dokoupil.

Ve Zlínském kraji žije přes 27 tisíc obyvatel nad 80 let. Více než 23 500 z nich má mezi 80 až 89 lety, téměř 3 800 je starších devadesáti let. Lidí starších sta let zde žije 32.

Podle statistik ministerstva zdravotnictví je v současné době v kraji naočkovaných téměř patnáct tisíc seniorů nad 80 let, tedy více než polovina.