Aby nemuseli senioři do mrazu, naočkovala je lékařka přímo u nich doma

V polovině minulého týdne si udělali seznam osmdesátníků, ve čtvrtek domácnosti obešli, některým seniorům situaci vysvětlili a zjistili zájem. Pracovníci obecního úřadu v tisícové obci Popovice tak reagovali na nabídku očkování od lékařky ze sousední obce Podolí. A vakcínu dostane dohromady 70 obyvatel.

Revmatoložka Eva Dokoupilová totiž zaregistrovala svou ambulanci Medical Plus v Uherském Hradišti jako očkovací centrum. V pondělí přijela se svým týmem do Popovic, aby s pomocí dětské lékařky Parvine Gricové naočkovala více než třicítku seniorů. Dalších 40 lidí dostane vakcínu v Podolí.

„Poté, co jsme se stali očkovacím centrem a splnili podmínky, přemýšleli jsme, jak seniorům pomoci. Díky úžasné spolupráci s panem starostou se podařilo lidi obejít, probrat to s nimi a my jsme pak dostali seznam zájemců. Do systému jsme je zaregistrovali sami, získali jsme pro ně vakcínu a dnes je naočkujeme,“ vysvětlila Dokoupilová.

Z 50 seniorů starších osmdesáti let projevily v Popovicích o očkování zájem zhruba dvě třetiny.

„My jsme to zvažovali, ale rozhodli jsme se, že se preventivně očkovat necháme. Manželovi je přes osmdesát, takže ten může být už dnes, já jsem mladší, tak musím počkat. Ale jsme rádi, že přišli za námi, jinak bychom museli jet do Hradiště,“ svěřila se Marie Šáchová.

Původně bylo k vakcinaci připravené místní bývalé zdravotní středisko.

„Hlásili ale velký mráz a my jsme nechtěli tyto obyvatele tahat ven. Tak jsme se nakonec s paní doktorkou domluvili, že budou očkovat přímo v domácnostech,“ upřesnil starosta Popovic Martin Slováček.

Pro mobilní tým to znamenalo navýšení počtu lidí. S lékařkou, která má bohaté dlouholeté zkušenosti s očkováním malých dětí, chodila po domech jedna zdravotní sestra, která vakcínu připravovala. Lékařka v domácnostech nejprve zjišťovala zdravotní stav a anamnézu očkovaných, sestra změřila teplotu.

Další dvě sestry pak zůstávaly v rodinách půl hodiny s očkovanými kvůli možným náhlým reakcím.

„Myslím, že pro menší obce může být tento model velmi úspěšný. Ale vyžaduje, stejně jako tady, velmi excelentní spolupráci s vedením obce. Už se nám ozývají i další obce, které by o očkování měly zájem, ale problém je, že musíme počkat na vakcínu,“ dodala Dokoupilová.

V polovině týdne začnou s očkováním seniorů i v nemocnicích ve Zlínském kraji. Další zájemci se mohou nahlásit svým praktickým lékařům. Z 290 praktiků se do očkování chce zapojit více než polovina, vznik velkých očkovacích center kraj neplánuje.