Continental Barum chce zřídit očkovací centrum, zajistí i lékaře

V Česku se zatím proti koronaviru očkuje pouze lékařský personál nemocnic, firma Škoda Auto ale již oznámila, že by chtěla své zaměstnance očkovat ve svých pobočkách. A o něco podobného usiluje otrokovická pneumatikárna Continental Barum.

Vedení největšího zaměstnavatele ve Zlínském kraji, kde pracuje přes pět tisíc lidí, jedná s hejtmanstvím o zřízení očkovacího centra v areálu podniku. Sloužit by mělo také veřejnosti.

„Chceme mít možnost očkovat zaměstnance, kteří o to budou mít zájem,“ podotkl jednatel Continental Barumu Libor Láznička.

Kraj už otrokovickou lokalitu zařadil do seznamu očkovacích míst, firma však musí ještě splnit nezbytné hygienické podmínky.

Do Zlínského kraje má do konce ledna přijít 10 tisíc vakcín a v únoru dalších 15 tisíc. Ty ale podle hejtmana Radima Holiše spotřebují senioři a další rizikové skupiny obyvatel.

„Teprve potom přijde na řadu veřejnost, takže očkování v tomto očkovacím centru může začít v březnu či dubnu,“ naznačil Holiš. Continental Barum by si zajistil lékaře, kraj by dodal vakcíny a technické vybavení.

Nedá se však očekávat, že by velké podniky ani jejich zaměstnanci měli přednost před ostatními. „Budeme postupovat podle centrální strategie a podle toho, jak budou vakcíny přicházet do republiky. Zatím je to tak, že soukromá sféra se bude muset standardně registrovat,“ upozornil Holiš.

„Rozumím tomu, že stát myslí na seniory a další ohrožené kategorie, na druhou stranu je otázka, jestli mezi ně nezařadit kritický počet zaměstnanců z firem, aby byznys mohl běžet,“ řekl předseda zlínské krajské hospodářské komory a ředitel plastikářské společnosti Promens Robert Zatloukal. „Vznik očkovacích center ve firmách bych podpořil. Potřebujeme eliminovat riziko, že nám budou lidé vypadávat z výroby,“ dodal.

Firmy by očkování uvítaly

Vedení Škody auto si mezi zaměstnanci nechalo udělat průzkum, z něhož zjistilo, že asi polovina z nich má o vakcinaci zájem. Za naočkování dostanou bonus.

V Continental Barumu o průzkumu zatím neuvažují. Firma od loňského října provádí u zaměstnanců (nově přijatých nebo u těch s příznaky či po kontaktu s nakaženou osobou) antigenními testy. Dosud jich bylo skoro 500.

Průzkum naopak nyní dělají ve zlínské Kovárně Viva. „V jeho rámci zjišťujeme zájem o testování a očkování mezi pracovníky firmy. Souběžně konzultujeme s externími organizacemi podmínky a systém pro testování a očkování, dostupnost a náklady testů a vakcíny,“ popsal ředitel společnosti František Červenka.

Většina velkých společností ve Zlínském kraji by možnost očkování uvítala. „Zdraví zaměstnanců je v naší firmě na prvním místě. O očkování pro ně a jejich rodinné příslušníky se velmi zajímáme a hledáme způsoby, jak toho dosáhnout,“ zmínil mluvčí České zbrojovky Uherský Brod Radek Hauerland.

Před vstupem do podniku funguje testovací centrum, zatím v něm udělali zhruba tisíc antigenních testů.

„Kdyby byla lepší dostupnost testování a případně v budoucnu i očkování, tak by nám to mohlo pomoci,“ sdělil finanční ředitel zlínské strojírenské společnosti Tajmac-ZPS Jiří Kurinec.

„Obojí je dobrovolná záležitost, takže k tomu nemůžeme zaměstnance nutit. Na druhou stranu, jestli jde o pracovníky, kteří se starají o servis a jezdí do zahraničí, tak budou muset mít testy nebo budou muset být očkovaní,“ uvažuje.

Podle ředitele Slováckých strojíren v Uherském Brodě Jiřího Rosenfelda by však měli mít očkování na starost ti, kdo jsou k tomu určení státem. „Podle mě nelze v takto životně důležité situaci, byť pod záminkou pomoci, jakkoliv improvizovat a zanášet do toho ‚lidovou tvořivost‘,“ míní Rosenfeld. Ve Slováckých strojírnách organizované testování nedělají.

Testy nabízí i zlínská firma

Skupinové prověřování nákazy covidem-19 dělá u sportovců i podniků společnost Vaše laboratoře, což je jedno ze dvou míst ve Zlíně, kde se lidé mohou nechat otestovat.

„Firmy se na nás obracejí. Už jsme jich otestovali kolem dvacíti, celkově šlo o nižší stovky zaměstnanců,“ uvedl jednatel společnosti Vaše laboratoře Jaroslav Loucký.

Skupiny, k nimž odborníci z firmy vyjíždějí, musejí být větší, většinou v řádu několika desítek osob, aby to mělo smysl. Záleží přitom také na vzdálenosti podniku nebo sportovního klubu.

„V průběhu jarní i podzimní vlny jsme testovali několik skupin zaměstnanců, u kterých bylo podezření, že přišli na pracovišti do styku s nakaženou osobou. Pracovníci o testování měli zájem,“ podotkl ředitel zlínské plastikářské společnosti SPUR Tomáš Dudák.