Zlínský kraj velká vakcinační centra neplánuje, seniory naočkují praktici

„Pracujeme s informací ministerstva zdravotnictví o počtu vakcinačních dávek, které k nám pošle do konce března. Bude jich tolik, že k jejich vyočkování nepotřebujeme budovat velké centrum. Podle avizovaného množství to také vypadá, že veřejnost se na řadu dostane někdy v červnu. Vypadá to na pomalou vakcinaci,“ prohlásil hejtman Radim Holiš.



„Může se podařit i více dávek, ale pak kapacitu operativně změníme,“ doplnil.

Podle něj do Zlínského kraje dorazí do konce března 64 tisíc dávek. To ale neznamená, že vakcínu dostane tolik lidí, protože z tohoto množství musí zdravotníci odečíst i druhé dávky pro již očkované.

„Nabídli jsme kraji pomoc, protože z našeho pohledu není dobré posílat staré lidi do očkovacího centra. Bude pro ně lepší, když si pro dávku přijedou do ordinace. Tento postup je v republice výjimečný,“ vysvětlil lékař Lubomír Nečas, krajský předseda Sdružení praktických lékařů.

Na výzvu kraje už zareagovalo zhruba 120 lékařů z 290, kteří chtějí očkovat, zapojí se také lékař na soukromé EUC Klinice ve Zlíně, i lékaři v menších obcích.

„Dnes jsem měl telefonát od tří čtyř rodin, které mají doma seniora nad 80 let v takovém zdravotním stavu, že si neumí představit, že by ho vezli do Vsetína nebo Zlína autem. Jako řešení by viděli sanitku, ale to zase není možné. Když budou moci přijít do bližší ordinace, bude to pro ně jistě schůdnější cesta,“ poukázal lékař David Halata z Hošťálkové.

Praktici se tak připojí k očkovacím centrům v pěti nemocnicích ve Zlíně, Uherském Hradišti, Vsetíně, Kroměříži a Valašském Meziříčí. Ty teď aplikují vakcínu svým zaměstnancům, v těchto dnech začíná očkování i v domovech pro seniory.

Nemocnice zvládnou 600 lidí denně

Lidí, kteří spadají do prioritních skupin 1A a 1B, je podle hejtmana zhruba 200 tisíc. Jsou mezi nimi zdravotníci v nemocnicích, zaměstnanci a klienti domovů pro seniory, policisté, hasiči, praktičtí lékaři, senioři nad 80 let, později už lidé nad 65 let, učitelé nebo chronicky nemocní mladší lidé s vážnými rizikovými diagnozami. Teprve pak přijde na řadu zbytek veřejnosti.

Krajské nemocnice od začátku ledna aplikovaly vakcínu třem tisícům lidí. Ve středu také poprvé vyrazil mobilní tým z Uherskohradišťské nemocnice do Domova pro seniory Buchlovice, aby naočkoval 200 zaměstnanců a klientů, ve čtvrtek jel do domova v Nezdenicích. Očkovací mobilní tým je připravený i ve zlínské nemocnici.

Kapacita všech čtyř nemocnic je asi 600 očkovaných denně. Větší nemocnice ve Zlíně a Uherském Hradišti zvládnou kolem 200 lidí za den, menší nemocnice ve Vsetíně a Kroměříži pak okolo stovky. V soukromé nemocnici Agel ve Valašském Meziříčí aplikují vakcínu 30 lidem denně.

Ve Zlínském kraji by se odhadem mělo naočkovat asi 350 tisíc obyvatel, aby proočkovanost byla zhruba na 60 procentech. V plánu je, že nemocnice spolu s praktiky by týdně zvládli 10 tisíc lidí. Pro nemocnice by to znamenalo minimálně 600 dávek denně, pro lékaře asi deset.

„S přechodem do dalších fází očkování ale plánujeme minimálně ve Zlíně kapacity očkovacího centra ještě rozšířit,“ upřesnil mluvčí nemocnic Zlínského kraje Egon Havrlant.

Praktici si tvoří seznamy

Zájemci nad 80 let se mohou od pátku zapsat do rezervačního systému. Od začátku února bude přístupný i pro mladší ročníky. Po registraci by měl být každý přiřazený na konkrétní čas do konkrétního očkovacího centra.

Systém ale nepočítá s tím, že očkovat budou i praktičtí lékaři, protože jejich zapojení se plánovalo až v další vlně, kdy přijde do republiky vakcína firmy AstraZeneca. Nemohou se tedy zatím do systému registrovat. Nejasností je v této chvíli ale více.

„Dělám si seznam zájemců, lidé se ptají, ozývají se. Očkovat chceme, ale nejsou například očkovací injekce a váznou i informace spojené s počtem vakcín nebo třeba s informovaným souhlasem pacientů s demencí. Čekal bych ze strany kraje větší komunikaci, ani paní radní za zdravotnictví jsem neslyšel,“ konstatoval zlínský lékař Jiří Horký.

Náměstkyni za zdravotnictví Olgu Sehnalovou kontaktovala opakovaně i redakce MF DNES, ovšem bez úspěchu.

Praktici si teď vytvářejí seznam pacientů ve věku nad 80 let, mezi nimi pak zjistí zájemce a vytvoří si rozpis s konkrétním dnem a hodinou návštěvy. Přesný plán bude nezbytný, protože současná vakcína firmy Pfizer/BioNTech potřebuje skladování v minus 70 stupních Celsia a dováží se pouze do nemocnic. Rozvoz do ordinací má zajistit kraj.

Rozmrazená vakcína vydrží pět dní a v pokojové teplotě šest hodin. Lékaři proto budou muset každý den vědět, kolik lidí naočkují a mít v záloze i náhradníky pro případ, kdy objednaný člověk nepřijde.