Nemocnice v Uherském Hradišti plánuje modernizaci spalovny odpadu

Spotřeba jednorázových rukavic, čepic, respirátorů nebo operačních plášťů ve zdravotnictví během posledních měsíců raketově stoupla. Nárůst byl sice spojený s koronavirovou epidemií, zdravotníci ale upozorňují, že spotřeba je vyšší i v běžném režimu a s tím jsou spojené i vyšší nároky na likvidaci tohoto odpadu.

I to je jeden z důvodů, proč v nemocnici v Uherském Hradišti už tři roky chystají modernizaci staré spalovny zdravotnického odpadu.

„Současná maximální kapacita už je pro nás nedostatečná. Vím, že to budí vášně, ale s péčí řádného hospodáře jsme se nemohli rozhodnout jinak,“ prohlásil ředitel nemocnice Petr Sládek.

Reagoval tak na velkou diskuzi, kterou projekt mezi obyvateli vyvolal. Obávají se zápachu, hluku nebo zvýšené dopravy.

„Odmítám tuto stavbu. Kromě ohrožení životního prostředí zatíží již tak přetíženou dopravu,“ domnívá se například hradišťský opoziční zastupitel Antonín Seďa.

Vedení nemocnice svůj projekt představí v pondělí na zasedání zastupitelstva a zájemce chce v blízké době pozvat i na prohlídku současné spalovny a k veřejné prezentaci projektu s odborníky.

Materiál prošel procesem EIA, který posuzuje vliv záměru na životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí si také zpracovalo oponentní posudek a vydalo souhlasné stanovisko. Z dokumentů vyplývá, že nová spalovna nebude překračovat zákonné limity ochrany životního prostředí.

„Nebudeme stavět něco, co nám tady bude smrdět, hlučet a ničit životní prostředí, protože my tady žijeme, pracujeme a budeme tady stonat. Děláme to i pro sebe,“ doplnil Sládek.

Současná technologie pojme ročně 350 tun odpadu

Ročně dokáže současná technologie spálit maximálně 350 tun. Nároky hradišťské nemocnice se ale zvyšují, proto bude mít modernizovaná spalovna kapacitu vyšší.

Likvidovat bude stále pouze zdravotnický materiál, jako jsou rukavice, hadičky, podložky, obvazy, oblečení, exkrementy, pleny nebo nepoužitá léčiva.

Nová budova spalovny bude stát v technické části na okraji areálu u bývalé kotelny za pavilonem E, ve kterém sídlí ředitelství nebo třeba infekční oddělení.

Velikostí bude přibližně stejná jako současná, ve které se likviduje odpad 24 let. I stáří dosluhujícího zařízení bylo jedním z důvodů, proč nemocnice hledala řešení. Zvažovala i ukončení provozu, což by ale znamenalo odvážení odpadu do jiné spalovny a tím pádem i vyšší náklady.

Tímto způsobem fungují další tři krajské nemocnice ve Vsetíně, Kroměříži a Zlíně. Žádná vlastní zařízení nemá. Poslední dvě ale budou moci materiál svážet do Uherského Hradiště, protože modernizovaná spalovna bude mít kapacitu tisíc tun ročně a vlastní nemocnice dodá jen 400 tun. Baťova i kroměřížská nemocnice tím pádem ušetří.

„Jakmile vstoupí v platnost nový zákon o nakládání s odpadem, očekáváme, že spalování zdraží. Proto pro nás bude zajímavější mít vlastní spalovnu v některé z nemocnic, kde poplatky udržíme na rozumné míře,“ vysvětlil Radomír Maráček, předseda představenstva Nemocnic Zlínského kraje.

Dotace by mohla pokrýt až 85 procent nákladů

S nákladem přijedou do nemocnice denně tři automobily do 3,5 tuny. V současnosti běžný provoz v areálu znamená 1 200 automobilů a více než 100 dodávek a nákladních vozů.

„V rámci projektové dokumentace doložila nemocnice také generovanou dopravní zátěž. Nárok na dopravní obslužnost celého zařízení je v rámci dopravních nároků celého areálu nemocnice zanedbatelný,“ zhodnotil starosta města Stanislav Blaha s tím, že radnice tento projekt vnímá jako vylepšení současného stavu.

Modernizované zařízení spalovny také umožní využívat odpadní teplo pro provoz nemocnice.

Projekt má šanci uspět s žádostí o dotaci z Evropských fondů, kdy by nemocnice mohla získat až 85 procent nákladů. Ty se pohybují kolem 90 milionů korun, zbývající část by doplatila ze svého. Stavební práce by měly být hotové do roku 2023.