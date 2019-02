Na přípravné kurzy k přijímačkám žákům stačí pár stokorun a volný čas

„Jen na osmileté studium, na němž otevíráme dvě třídy, se na přípravný kurz letos hlásí 140 páťáků,“ uvedl Pavel Simkovič, zástupce ředitele zlínského Gymnázia Lesní čtvrť.

Školy vesměs nabízejí kurzy z českého jazyka a matematiky, což jsou předměty, z nichž děti musí zkoušky složit.

Liší se počet hodin, které kurz obsahuje, i cena, již je nutné zaplatit.

Například zájemce, jenž ho absolvuje na Masarykově gymnáziu ve Vsetíně, zaplatí za čtyři lekce češtiny a čtyři lekce matematiky dohromady 600 korun, na Gymnáziu Lesní čtvrť ve Zlíně 800 korun za pět lekcí, na zlínském gymnáziu na náměstí TGM 300 korun za čtyři odpoledne a na Obchodní akademii ve Zlíně za osm dvouhodinovek obou předmětů dohromady 1400 korun.

Zcela zdarma děti připraví gymnázium v Uherském Hradišti.

„Našich budoucích studentů si vážíme a bereme to jako propagaci naší práce,“ vysvětlil ředitel školy Zdeněk Botek.

Zájemce si musí pouze vyšetřit jedno sobotní dopoledne na český jazyk a druhé na matematiku.

Není to doučování, upozorňují školy

Cena za přípravné kurzy je téma, které se mezi rodiči často probírá.

„Do tisícovky to není takový zásek do rodinného rozpočtu. Vystrašila mě sestra, kterou přípravný kurz v Praze stál téměř deset tisíc,“ poznamenala Jana Kovářová, jejíž dcera by ráda studovala na některém ze zlínských gymnázií.

Rodiče se také často pozastavují nad tím, proč se děti všechno, co k přijímačkám potřebují, nenaučí na základní škole.

„Není to doučování. Děti se seznámí s logikou úloh, s tím, jak k nim přistupovat,“ objasnil Simkovič.

„Děti si zopakují některé věci, probereme s nimi typové úlohy, s nimiž se u přijímacích zkoušek setkají. Seznámí se také s prostředím školy, které pak v den zkoušek už pro ně není neznámé,“ připomněla ředitelka zlínského gymnázia na náměstí TGM Alena Štachová.