Valašská města chtějí zachránit Matěje, parní lokomotiva potřebuje miliony

„Opravu nutnou pro další provozuschopnost Matěje odborníci spočítali na zhruba šest milionů korun bez DPH, takže jsme někde nad sedmi miliony korun. Podle dostupných informací navíc na Matěje nelze využít žádných dotačních titulů,“ popsal starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš.

Spolu se starosty dalších radnic valašských měst chce mašinu zachránit.

Přes 70 let starou lokomotivu, které nikdo neřekne jinak než Matěj, vlastní Národní technické muzeum. Jeho zástupci uvedli, že se na záchraně mohou podílet maximálně 500 tisíci korunami.

Stejnou částkou chtějí pomoci Vsetín, Valašské Meziříčí i Rožnov. Podílet se má i Zlínský kraj, který výši příspěvku zatím neupřesnil.

Každopádně to vypadá, že ani tyto zdroje celou opravu nepokryjí.

„Budeme se teprve obracet na naše zastupitelstva, která mohou částku posunout nahoru či dolů. Musíme také řešit darovací smlouvu,“ vysvětlil starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.

„Zároveň zahájíme jednání o další možné podpoře. Obrátíme se na mikroregiony, hejtmanství bude vyjednávat podporu na úrovni ministerstva,“ doplnil Stržínek, podle něhož jednání zaberou několik měsíců.

Lokomotiva by se mezitím měla přemístit do Chomutova, kde má Národní technické muzeum železniční depozitář. Zda se odtud ještě vrátí zpět do depa ve Valašském Meziříčí, není jisté. Lidé ji však na železnici minimálně příští rok určitě neuvidí.

„Opravu odhaduji na rok až rok a půl,“ sdělil Jiří Dobiáš, jednatel Valašské společnosti historických kolejových vozidel.

S kolegy strávili na údržbě mašiny tisíce hodin. Poslední výměnu kotle Matěj absolvoval v roce 2002.

„Nyní je problémem cena. Ale odhadovaných sedm milionů je maximum, je šance, že na opravě dokážeme výrazně ušetřit,“ naznačil Dobiáš s tím, že pokud by se Matěj neopravil, region by přišel o řadu zajímavých železničních akcí.

Tato lokomotiva totiž byla v minulých letech nezbytnou součástí historických jízd, oslav a veřejných událostí. Žádná jiná parní mašina ale ve Zlínském kraji není, na několik málo vybraných akcí nyní dojíždí lokomotiva z Olomouce.