Na záchranu parní lokomotivy chybí peníze, Matěj potřebuje opravu kotle

Matěj ještě loni za rok urazil při speciálních jízdách přes dva tisíce kilometrů, nyní však hrozí, že už mezi své příznivce nikdy nevyjede.

„Neznamená to, že je ve špatném technickém stavu, ale podle zákona už nesmí do provozu,“ vysvětlil Jiří Dobiáš, jednatel Valašské společnosti historických kolejových vozidel, která o lokomotivu už více než třicet let pečuje.

Železničářští nadšenci odpracovali v depu ve Valašském Meziříčí na údržbě mašiny ve svém volnu tisíce hodin. Jen díky nim stále jezdila.

Pro její záchranu však nyní bude potřeba nákladná oprava kotle. Pokud se provede, lokomotiva může jezdit až dalších osmnáct let.

„Nedá se předem odhadnout, kolik bude oprava stát, ani co vše bude třeba vyměnit. Ukáže nám to až komplexní prohlídka,“ upozornil Dobiáš.

Částka by se však mohla vyšplhat až do milionů korun. Potíž je navíc v tom, že vlastník lokomotivy, kterým je Národní technické muzeum, tolik peněz nemá. Poslední záchranou by mohly být peníze z obcí, kam Matěj pravidelně zajíždí, a ze Zlínského kraje.

Hejtman Jiří Čunek už potvrdil, že o poskytnutí finanční podpory kraj jedná. Do poloviny roku by se měla udělat revize, která ukáže, kolik by oprava stála.

„Potom bychom se dohodli s Valašským Meziříčím a dalšími městy, kdo dá kolik peněz, aby u nás Matěj mohl jezdit dál,“ naznačil Čunek.

„Počet historických vozidel se snižuje, protože jejich stav se zhoršuje. Pokud bychom za rozumné náklady zajistili, že by Matěj mohl zase delší dobu jezdit, stojí za to pomoci,“ dodal hejtman.

Matěj se letos na žádnou veřejnou jízdu nevypraví

Na záchraně Matěje se hodlá podílet rovněž Valašské Meziříčí. „Sice nemůžu hovořit za kolegy ze Vsetína, Rožnova nebo dalších obcí, ale věřím, že všichni ve svých rozpočtech najdou prostředky, které Matěje udrží v provozu i v dalších letech,“ uvedl valašskomeziříčský starosta Robert Stržínek.

Matěj byl v pravidelném provozu do roku 1978 a o pět let později se dostal na Valašsko, kde se jej ujali milovníci železnice.

Od té doby se zúčastnil řady historických jízd, veřejných akcí i oslav. Zahrál si i ve filmu a stal se patrně nejoblíbenější parní lokomotivou na Moravě.

„Když se Matěj někde objeví, je to záruka uznání a obdivu ze všech stran, nejen cestujících a fotografů. Pravidelně také děláme exkurze pro žáky škol i školek přímo v depu,“ vylíčil Dobiáš.

I pokud se podaří sehnat peníze na záchranu Matěje, je jisté, že letos se na žádnou veřejnou jízdu nevypraví. Opravy jsou totiž náročné a mohou zabrat stovky hodin. Znamenaly by ovšem, že v příštích letech bude Matěj zase těšit cestující.