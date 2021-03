Strany znají své lídry ve Zlínském kraji, poslanci chtějí obhajovat

U vládního hnutí ANO bude pozici lídra potvrzovat krajský sněm v dubnu, nicméně už teď je téměř jisté, že jím bude předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.

„U nás je lídr jasný a je to Radek Vondráček. Počítáme s ním určitě,“ sdělil ČTK zlínský hejtman a krajský předseda ANO Radim Holiš.

„Jestli budu kandidovat, tak určitě ve Zlínském kraji a nikde jinde. A na pozici lídra, když budu mít jasnou podporu,“ potvrdil před časem Vondráček.

Před pár dny krajský sněm hnutí STAN jednoznačně zvolil jako jedničku poslance Petra Gazdíka. Na čele bude už ve čtvrtých sněmovních volbách za sebou, ovšem tentokrát až na druhém místě společné kandidátky s Piráty.

„Chci kandidovat, abych zúročil své zkušenosti a změnil způsob vlády v této zemi, který se mi zdá být nešťastný,“ pronesl Gazdík směrem k vládě ANO a ČSSD.

Sněm STAN se konal s ohledem na současná omezení kvůli koronaviru poprvé online, včetně tajného hlasování. „Máme systém, který se osvědčil, do tří minut jsme znali výsledek hlasování,“ nastínil Gazdík.

„Navíc to bylo velmi efektivní. Zasedání trvalo sto minut. To, co chybělo, byl osobní kontakt, který žádný online nenahradí,“ doplnil.

Jedničkou společné kandidátky je za Piráty František Elfmark, který bude post poslance také obhajovat. Trojkou se stal podnikatel Zdeněk Třos (Piráti), čtyřkou starostka Valašských Klobouků Eliška Olšáková (STAN), pětkou Marek Houser (Piráti), šestkou místostarosta Vsetína Tomáš Pifka (STAN).

Čerstvě vybraného lídra mají i komunisté, kteří sázejí na poslankyni Marii Pěnčíkovou. Ta byla před čtyřmi lety dvojkou a ve Sněmovně v prosinci 2018 vystřídala krajského lídra komunistů z minulých voleb Vladimíra Koníčka, který odešel pracovat na Nejvyšší kontrolní úřad.

Dvojkou je bývalý náměstek hejtmana Ivan Mařák, trojkou slavičínský zastupitel Vojtěch Straka.

ČSSD o lídrovi teprve rozhodne

Koalici Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, povede z prvního místa lidovecký poslanec Ondřej Benešík, který byl před čtyřmi lety lídrem samostatné kandidátky lidovců.

„Před necelým rokem jsem byl znovuzvolený i jako místopředseda strany. Vyplývá tedy i z mého postavení ve stranické struktuře, že bych měl nést odpovědnost za sněmovní volby,“ míní Benešík.

Na druhém místě společné kandidátky bude figurovat poslanec a starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha z ODS, který byl lídrem i v roce 2017. Trojkou je krajský zastupitel Robert Teleky (KDU-ČSL), čtyřkou radní Chropyně Radovan Macháček (ODS). Na páté pozici bude první zástupce TOP 09, uherskohradišťská radní Zuzana Vandame.

Jasno o lídrovi zatím nemají sociální demokraté, které před čtyřmi lety do voleb vedl poslanec Antonín Seďa. Díky preferenčním hlasům ho však předstihla Alena Gajdůšková. Jasněji by mělo být po krajském sněmu, který se má uskutečnit do 26. března, taktéž pouze ve virtuálním prostředí.

„Teď probíhají nominace v místních organizacích, které potom půjdou na okresní předsednictva, pak se pošlou do Prahy a nakonec je schválí krajská konference. Současná situace nám neumožňuje fyzické setkávání, ale máme nastavené procedury tak, aby se mohla konat online,“ nastínil předseda krajské ČSSD Jiří Ott.

Termín krajské konference SPD, která by měla o lídrovi rozhodnout, ještě není stanovený. V roce 2017 vedl kandidátku strany poslanec Jaroslav Holík.

Před čtyřmi lety vyhrálo sněmovní volby ve Zlínském kraji hnutí ANO. Na druhém místě skončila s velkým odstupem SPD, třetí byli lidovci. Zlínský kraj ve Sněmovně zastupuje 12 poslanců. Čtyři křesla obsadilo ANO, dvě SPD, po jednom lidovci, ODS, Piráti, KSČM, ČSSD a STAN.