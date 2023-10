Za otravu Bečvy chce žalobce pro firmu pokutu 21 milionů, pro ředitele podmínku

Kauza otravy na řece Bečvě z 20. září roku 2020 dospěla k závěrečným návrhům po deseti měsících projednávání.

Státní zástupce navrhl pro obžalovanou firmu Energoaqua peněžitý trest 21 milionů korun, jejímu jednateli Oldřichu Havelkovi pak podmíněný trest a povinnost uhradit pokutu ve výši jednoho milionu korun.

Závěrečné návrhy budou pokračovat během čtvrtku, na pondělí 23. října soudkyně Ludmila Gerlová naplánovala vynesení rozsudku.

„Můj postoj zůstává po celou dobu řízení neměnný, důkazy tvoří uzavřený řetězec,“ uvedl státní zástupce Jiří Sachr. Právě jemu patřila velká část prvního dne vyčleněného pro závěrečné řeči. „Jedná se o mimořádně složitou věc po právní i skutkové stránce, jaká se během kariéry vyskytne výjimečně nebo vůbec. Zasahuje i do oborů, s nimiž nemáme zkušenosti,“ připomněl Sachr.

S ohledem na to se opíral především o názory expertů ze státních orgánů, znalců, výzkumných ústavů a vysokoškolských vědeckých pracovišť.

Spis narostl na sedm tisíc stran

Spis během projednávání narostl ze čtyř na sedm tisíc stran. Zástupce obžalované firmy Energoaqua Vladimír Kurka i její jednatel Oldřich Havelka, od počátku vinu odmítají.

Své argumenty přednesou v závěrečných řečech ve čtvrtek 19. října. Jejich právní zástupce Jiří Obluk uvedl, že v závěru své řeči některá dnešní vyjádření státního zástupce vyvrátí.

Žalobce míní, že je zavinění nezpochybnitelné, Energoaqua je na daném břehu řeky jediný zdroj kyanidů. Fakt, že ryby začaly hynout až několik kilometrů od výpusti, vysvětlil tím, že kyanidy neunikly najednou, ale vytékaly do řeky postupně. Díky tomu měly ryby zpočátku možnost uniknout do nezasažené vody, teprve v místě, kde toxiny zasáhly většinu šířky Bečvy, se havárie projevila i úhynem ryb a dalších vodních živočichů.

„Roli hraje i to, že byl v té době mimořádně nízký průtok. Kdyby byl větší, toxiny by se ve vodě naředily a k havárii by nedošlo,“ upozornil.

Sachr shrnul průběh vyšetřování od počátku havárie, které vzbudilo značnou kritiku kvůli pomalé a chaotické reakci úřadů, včetně České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Brně.

Pod něj spadá místo původu havárie ve valašskomeziříčské Juřince. To značně ztížilo vyšetřování a v současnosti čelí tři zainteresované osoby trestnímu stíhání. Výrazně lépe reagovali inspektoři olomouckého pracoviště ČIŽP, kteří působili dál po toku za hranicí Zlínského kraje.

Připomněl i tlak, jemuž čelila během vyšetřování společnost Deza, která působí přímo na břehu řeky, nedaleko místa vzniku havárie. „Spojení havárie s Dezou bude žít svým životem bez ohledu na to, jak tato kauza skončí. Na začátku to byla jedna z verzí vyšetřování, byla ale vyloučena jako zcela nereálná,“ prohlásil Sachr.