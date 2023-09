Čistírna firmy Energoaqua byla provozována nedbale, tvrdí v kauze Bečva znalec

Spolu s firmou je v případu obžalovaný i její ředitel Oldřich Havelka. Vinu opakovaně odmítl, stejně jako zmocněnec podniku Vladimír Kurka. Podle obžaloby řeku otrávily kyanidy a šestimocný chrom.

Energoaqua spravuje tovární areál bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku, kde zajišťuje i čištění odpadních vod. Z areálu vytékají přes 13 kilometrů dlouhým kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Podle obžaloby se znečištění do řeky dostalo právě tímto kanálem.

Znalec Barchánek uvedl, že kromě odpadních vod Energoaqua zpracovávala ve své chemické čistírně odpadních vod i vyčerpané galvanické lázně, které podle znalce patří mezi odpady. „Odpady formálně přijmout nesměli,“ řekl Barchánek.

Také obžaloba tvrdí, že pro nakládání s odpady neměla firma potřebná povolení, Havelka i obhajoba to odmítají.

Čistírna společnosti Energoaqua přitom byla podle Barchánka schopna svými technologiemi i tyto odpady vyčistit. „Jestli to byl odpad nebo odpadní voda, pro tu vlastní havárii nehrálo vůbec žádnou roli,“ uvedl znalec. Za důležité pro otravu řeky považuje, jakým způsobem byla čistírna odpadních vod provozována. „To je zásadní,“ řekl Barchánek. Připustil však, že osobně v čistírně společnosti Energoaqua nikdy nebyl.

Advokát Jiří Obluk, který zastupuje obžalovanou firmu i jejího ředitele, poukázal na expertní právní stanovisko, které dnes Havelka předložil soudu. Podle obhájce dokazuje, že i kapaliny z galvanických lázní patří mezi odpadní vody.

„Ale důležité z toho, co řekl i pan znalec Barchánek, je to, když to poněkud zrelativizuji, že je úplně ‚šumák‘, jestli to byly odpady nebo odpadní vody. Protože postup, který Energoaqua používala k likvidaci těchto, ať už odpadů, nebo odpadních vod, byl správný. A skutečnost, jestli Energoaqua nakládala v uvozovkách neoprávněně s odpadem, nemá na havárii žádný vliv,“ řekl dnes ke znaleckému posudku Obluk.

Za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami hrozí Havelkovi až pětileté vězení, společnosti Energoaqua zákaz činnosti a peněžitý trest.

Firma podle státního zástupce Jiřího Sachra způsobila znečištění Bečvy jedovatými kyanidy a šestimocným chromem, a to nejméně na 37 kilometrech řeky. Obžaloba uvádí, že to mělo za důsledek masivní úhyn více než 39 tun ryb. Otrava zasáhla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov.

Zástupci firmy Energoaqua odmítají, že by se jedovaté látky do řeky dostaly jejím kanálem. Uvádějí, že první ryby začaly hynout zhruba 3,5 kilometru od tohoto vyústění, a je tedy podle nich vyloučeno, aby původcem ekologické havárie byla Energoaqua. Zapravdu jim dávají i někteří vědci a rybáři. Blíže místu úhynu prvních ryb má výusť například valašskomeziříčská chemička Deza.

Hlavní líčení by mělo pokračovat ve čtvrtek 21. září, kdy se soud plánuje zabývat listinnými důkazy. Obhajoba nevyloučila, že v kauze ještě předloží další důkazní návrhy.