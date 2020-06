Lentilky místo milionů. Nové zlínské nemocnici má pomoci informační kampaň

„Já jsem Petr a ukážu vám, že financování nové krajské nemocnice není pro kraj žádný problém,“ konstatuje muž ve videospotu.

Následně ukazuje dózu s 1450 lentilkami, které představují příjmy, z nichž bude Zlínský kraj v následujících letech splácet zamýšlený třímiliardový úvěr na novou stavbu. Co lentilka, to 10 milionů. Splátku ve výši 200 milionů pokryje 20 lentilek. To podle Petra není pro kraj žádný problém a zůstane i dostatek peněz na ostatní investice.

Hejtman Jiří Čunek tvrdí dlouhodobě totéž, opoziční zastupitelé naopak nevěří, že je to reálné.

„Já nepočítám lentilky, ale vycházím z jasných a schválených čísel krajského rozpočtu. Proto vím, že na investice kromě dotací má Zlínský kraj pro letošní rok necelou jednu miliardu. A obdobně tomu bylo i v minulých letech. Jenže doba hojnosti skončila,“ reagoval krajský zastupitel za Svobodné a Soukromníky Michal Dvouletý.

Deset miliard pro tři nemocnice

Zároveň s osmimiliardovou investicí v Malenovicích chce totiž Čunek modernizovat i nemocnice v Kroměříži a Vsetíně. Na obou místech jde o miliardové náklady na nové pavilony. V jednom případě by náklady měl pokrýt kraj z vlastních peněz.

„Pokud dají zastupitelé projektu zelenou, začne se ve Vsetíně stavět do dvou let. Finanční náklady ve výši jedné miliardy korun zaplatí kraj ze svého,“ oznámil hejtman.

Zdravotníkům na Valašsku představil dopracovanou studii rekonstrukce nemocnice se stavbou nové budovy, která vznikne místo staré interny a hlavní budovy ředitelství. Nový pavilon se napojí na interní pavilon otevřený před rokem a půl.

V Kroměříži je v plánu stavba centrálního monobloku. Dohromady to znamená, že v nejbližších letech by měl Zlínský kraj investovat do zmíněných tří nemocnic deset miliard korun. Přitom polovinu chce našetřit z vlastních peněz. V řeči kampaně jde o 500 lentilek.

Čtyři miliardy potřebuje ušetřit pro Malenovice, jednu pro Vsetín. Pak jsou ale na modernizaci nemocnic potřeba další čtyři miliardy, na které si kraj vezme úvěr. Jedna miliarda pomůže v Kroměříži, tři miliardy v Malenovicích. Zbývající miliardu do zlínské nemocnice dodá samotný špitál.

Výpadek příjmů kraj pokryje naspořenými penězi

Jak chce kraj takovou finanční zátěž zvládnout? „Máme to spočítané, ekonomický model je jednoduchý,“ prohlásil Čunek.

I kritici stavby v Malenovicích ale souhlasí s tím, že kraj by i v případě modernizace současného areálu Baťovy nemocnice musel investovat vysoké částky. Především proto, že v minulosti se nové budovy ve Zlíně nestavěly.

Zlínský kraj hospodaří s příjmy ve výši zhruba 14 miliard korun. Z toho většinu peněz posílá stát a krajským účetnictvím jen projdou při cestě do škol a sociálních zařízení. Kraji pak reálně zůstanou asi čtyři miliardy, tedy 400 lentilek, ze kterých platí mzdy, provoz, dopravní obslužnost, investiční akce nebo třeba splátky úvěru ve výši kolem 140 milionů ročně.

Někteří zastupitelé proto nevěří, že kraji zbudou peníze na splácení dalšího úvěru. Jisté je, že příjmy klesnou už letos, protože v důsledku koronavirové epidemie dostane kraj méně peněz z daní. Zastupitelé proto budou v pondělí schvalovat snížení příjmů o 400 milionů korun. A aby kraj položku dorovnal, sáhne do naspořených peněz. Těch je aktuálně 3,2 miliardy.

Menším ziskem skončila loni i samotná Baťova nemocnice. V roce 2018 měla zisk ve výši 51 milionů korun, loni 1,3 milionu. Všechny čtyři nemocnice vytvořily za loňský rok zisk 86,3 milionu, z nichž pouze uherskohradišťská nemusí tyto peníze rozpustit na snížení ztráty z minulých let. Ve Zlíně tato položka dosahuje 145 milionů.