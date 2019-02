Sedmdesátiletý ochránce valašské přírody jede pomáhat pralesům v Ekvádoru

„Jde nám o totéž, ale oni k tomu mají mnohem tvrdší podmínky,“ uvedl Janík, pro něhož to je soukromá cesta, s činností Kosénky ale souvisí.

Princip je jednoduchý – vykoupit kus lesa a nechat ho žít vlastním životem. V našich podmínkách tak vznikla lokalita Ščúrnica v Bílých Karpatech. Ochránci přírody tady postupně vykoupili lesní pozemky na 37 hektarech.

Dnes jde o komplex více než stoletých bukových a jedlových lesů, které z nadmořské výšky kolem 700 metrů klesají do údolí. Součástí území jsou i dvě horské loučky. Dohromady tvoří Ščúrnica rozmanitý ostrov nezničené přírody.

V Ekvádoru na to jdou stejnou cestou. Cílem je zachránit kus deštného pralesa.

„Je to jejich domovina. Podařilo se jim vykoupit pozemek, který se ale musí zaměřit, a to je v pralese problém,“ vysvětlil Janík.

V houštinách je proto potřeba vysekat traily, aby se tam zeměměřiči dostali a bylo možné určit hranice pozemku pro úřední evidenci.

Janík cestuje do Ekvádoru jako jeden z dobrovolníků, kteří se sem sjedou z mnoha míst světa. „Je to můj dárek k sedmdesátinám. Samotného by mě nenapadlo takovou cestu podniknout,“ směje se.

Evropská podpora pralesů

S příslušníky kmene se zná několik let. Spojila je jedna z dobrovolnic Kosénky, která se vdala do Ekvádoru a začala v Evropě organizovat sbírku a podpůrné akce na záchranu pralesů.

Část kmene, která se snaží o záchranu přírody, má zhruba 300 členů. Lidé tam žijí v souladu s přírodou a její ochranu vnímají velmi intenzivně.

„Prales je pro ně živá bytost a žijí v úctě ke všemu živému. Nevykupují ho pro vlastní pýchu, ale proto, aby zůstal zachovaný. To je mi velmi sympatické,“ vysvětluje Janík.

A znovu nachází příměr s Kosénkou. „Tamní vláda pralesy chrání, ale realita života je tam velmi tvrdá a tlak byznysu obrovský. Proto to berou do vlastních rukou, nečekají, že jejich domov někdo zachrání místo nich,“ objasňuje.

Stejně tak členové Kosénky i dalších organizací Svazu ochránců přírody nenechávají odpovědnost za ochranu přírody jen na státu. „Jsou to malé kroky, co děláme, ale osobní přístup každého z nás je důležitý. Lidé už si naštěstí cenu půdy začínají uvědomovat,“ dodává.

Kosénka patří k nejstarším organizacím Českého svazu ochránců přírody. V různých podobách existuje od roku 1975. Před patnácti lety začala s výkupy pozemků pro Ščúrnicu.