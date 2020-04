Na zavřených hranicích policisté pomohli s předáním medvíďat

Jaroslava Káňu z Veletic na Lounsku a majitele kontaktní zoo z Liptovského Mikuláše dělilo v pondělí odpoledne na hranicích v Brumově-Bylnici jen pár metrů, přímo potkat se ale kvůli nouzovému stavu vyhlášenému v obou zemích potkat nemohli. Potřebovali si přitom předat tříměsíční medvědí mláďata Toma a Jerryho.

„Tři neděle jsme se dohadovali, jak to udělat. Nakonec jsme domluvili na celnici, že jsem medvíďata dal do bedýnky, odnesl jsem je tam a on si je vzal. Já jsem tak nešel na Slovensko a on do Česka,“ popisuje Káňa.

„Dodržovali jsme všechny předepsané zásady, aby nikdo neměl žádné problémy. Měl jsem strach, jestli to půjde, ale celníci byli ochotní to nějak vyřešit. Nebyla to žádná černota, měli jsme vystavené všechny potřebné papíry, jen jsem je položil na bednu a on si je převzal,“ doplnil.

To potvrzují i samotní policisté. „Chovatel dvě tříměsíční medvědí mláďata přivezl na hranice po domluvě s policisty z cizinecké policie. Za dodržení všech hygienických pravidel si medvíďata převzali pracovníci kontaktní zoologické zahradě v Liptovském Mikuláši, kde budou mít mláďata nový domov. Byla to jediná schůdná cesta, jak medvíďata na Slovensko dostat,“ uvedla zlínská policejní mluvčí Lenka Javorková.

Proč Káňa převážel malé medvídky právě v době nouzového stavu?

„Mám tygry a medvědy. Člověk je v pohodě nakrmí a podobně, ale problém je, že já mláďata nemám kam dát, nemám na ně prostory. Zoo Kontakt už je měl objednané z loňska, tak jsem rád, že si je vzali. Oni mají problémy ještě větší, mají asi dva tisíce zvířat a třicet zaměstnanců, to není sranda. Měli už mít otevřeno, ale vzhledem ke situaci s koronavirem všechno padlo. Nikdo teď neví, jestli budou moci otevřít aspoň v létě,“ poznamenal bývalý cirkusák.



Doma má čtyři medvědy a dva tygry. Využívají je filmaři při natáčení, Káňa je také vozí předvádět na různé, převážně dětské akce.

„Měl jsem jet na jaře filmovat zrovna na Slovensko. ale všechno padlo. Nedá se nic dělat. Doufejme, že se vše časem vyřeší,“ říká smířeně.

Zájemců o medvíďata je podle něj celkem dost.

„Ale tato už asi byla poslední. Nevím, jestli už teď začne platit zákon o zákazu množení zvířat, uvidím, kdy jej vzhledem k situaci zvládnou schválit,“ uvedl Káňa.