Slovensko od středy zavádí hraniční kontroly, o Velikonocích zákaz vycházení

Slovensko ve snaze zpomalit šíření pandemie choroby covid-19 až na výjimky zavede mezi 8. a 13. dubnem faktický zákaz vycházení. Rozhodla o tom v pondělí vláda. Návrh zmíněného opatření ohlásil již v neděli premiér Igor Matovič. Kabinet kvůli tomu rozšířil nouzový stav, který dosud platil jen v sektorech zdravotnictví a sociálních služeb.

Obyvatelé během zákazu vycházení nadále budou moci kromě jiného jezdit do zaměstnání, k výkonu podnikatelských aktivit, k nákupům, k ošetření do zdravotnických zařízení, na pohřeb blízké osoby nebo do přírody v rámci okresu svého bydliště.

Otevřeno bude 10 z 15 silničích přechodů s Českem

Podle vládního nařízení bude také od středy možné slovenské hranice překročit jen přes určené přechody, tedy nikoliv přes takzvanou zelenou hranici. „Cílem tohoto opatření je eliminace nebo alespoň výrazné omezení šíření velmi nebezpečného lidského onemocnění covid-19,“ uvedlo ministerstvo vnitra.

Obnovení kontrol se týká slovenských hranic s Českem, Maďarskem, Rakouskem i Polskem. Tyto země stejně jako Slovensko patří do schengenského prostoru volného pohybu osob. Slovensko sousedí také s Ukrajinou; společná hranice je dlouhodobě přísně střežená i kvůli tomu, že jde o vnější hranici EU.

Slovensko kvůli koronaviru až výjimky neumožňuje vstup cizincům na své území. Zákaz se nevztahuje například na řidiče kamionů, cizince s pobytem na Slovensku či na osoby, které dojíždějí do pohraničních oblastí za prací.

V neděli přibylo v zemi pod Tatrami 49 infikovaných, což je nejvyšší nárůst během jednoho dne. Celkový počet nakažených tak přesáhl hranici 500 pacientů. Slovensko patří v Evropě mezi poslední země, kde bylo zaznamenáno úmrtí pacientů s koronavirem.



Jednou z obětí pandemie nemoci covid-19 je pacient, který zemřel již minulý týden, pouhý den po propuštění z nemocnice. Úřady pak několik dnů zkoumaly přesnou příčinu úmrtí.



„Druhé úmrtí – jde o pacientku, která několik dnů bojovala o život. Byla v kritickém věku nad 65 let a měla vícero vážných onemocnění. Žel, dnes (v pondělí) ráno boj o život prohrála,“ řekl Krajčí.



Více než tři desítky lidí, u kterých byla nákaza zjištěna v neděli, pocházely ze skupiny navrátilců z rakouské spolkové země Tyrolsko, jež se potýká se zmíněnou pandemií. Na Slovensko se sice vraceli individuálně, byli ale umístěni do karanténních center.

Nákazu úřady zjistily i u jednoho muže z romské lokality, který se vrátil na Slovensko ze zahraničí. Minulý týden vojenští zdravotníci odstartovali testování Romů v takzvaných osadách, neboť vláda se obává, že právě lokality s nízkým hygienickým standardem by se mohly stát ohništěm nákazy.