Chystá se proměna Kina Květen v Malenovicích, vznikne tam kreativní centrum

Když tu před necelými devíti lety kvůli zastaralé technice a malému zájmu diváků skončilo promítání filmů, zlínská radnice přišla s plánem, jak Kino Květen v Malenovicích brzy znovu oživit. Zamýšlená rekonstrukce se však rok za rokem odsouvala a od uzavření sálu se dodnes skoro nic nezměnilo.

„Je to škoda, jsou tam zajímavé prostory, nic podobného tu v okolí nemáme,“ myslí si jeden z místních Ondřej Konečný.

Jde přitom o dominantní budovu na malenovickém náměstíčku. Část prostor využívá pošta, sídlí tu i městská policie. Zástupci radnice průtahy s opravou vysvětlovali nutností sladit práce s fungováním pošty i přísnějšími normami a nároky na rekonstrukci.

Aktuálně však Zlín projekt proměny kina oprášil a přednedávnem jej představil veřejnosti.

„Jsme rádi, že se nám objekt podařilo dostat do takové podoby, že může být zrekonstruován,“ řekl primátor Zlína Jiří Korec. Město má podle něj momentálně všechna potřebná stavební povolení a stavební práce naplánované v několika etapách.

Nejviditelnější změny se dočká samotný sál a okolní prostory.

„Sál má kapacitu 450 lidí, ale nebyla tu žádná rozptylová plocha, kam by mohli diváci o přestávce vyjít. Nevyhovující bylo i sociální zařízení,“ připomněl jednatel Nemovitostí města Zlína František Pilka, který má rekonstrukci na starosti.

Workshopy zaměřené na filmovou tvorbu

Po proměně klesne kapacita kinosálu zhruba o 130 míst. Místo toho se zvětší plocha pódia, která nahradí sedačky v prvních pěti řadách. V zázemí vznikne bufet s kavárnou, prostory pro kreativní centrum a nové toalety.

„Počítá se se zateplením a výměnou obložení budovy,“ popsal Pilka.

Celý prostor získá nový účel. Podmínky dotace z Národního plánu obnovy na podporu regionálních kulturních a kreativních center totiž vyžadují aktivní využití objektu. „Při jednání s partnery vznikla dohoda, že se toto centrum zaměří na filmovou tvorbu. Ve spolupráci se Zlínským filmovým festivalem zde vyhradíme prostory pro workshopy a další aktivity,“ přiblížil Martin Habuda z oddělení koordinace projektů zlínského magistrátu.

Hlavní sál bude uzpůsoben pro vystoupení hudebníků a tanečních souborů i další společenské aktivity.

„Úvaha je taková, že se na programu budou podílet mateřské, základní i střední školy, které budou chtít nějakým způsobem tvořit v těchto prostorech,“ nastínil při veřejném projednávání Petr Jordán, který vede Kongresové centrum Zlín, pod něhož by řízení malenovického kina mělo spadat.

Opravovat se bude po částech

Po důstojném prostředí pro společenské akce dlouhodobě volají i místní školy, spolky a obyvatelé.

„Dnes děti na vystoupení a besídky vodíme do sokolovny, kde už to nepůsobí nejlépe,“ podotkla jedna z malenovických maminek Simona Vaňková.

Kino bude nadále fungovat jako protiatomový kryt. Technologií, které jsou k tomu nutné, se rekonstrukce nedotkne.

Město chce na projektu pracovat po částech. Ještě letos se má pracovat na přípojce vody, v příštím roce přijde na řadu úprava prostor pošty. Její pobočka by se měla zmenšit a zmodernizovat. Na tyto práce už magistrát vyčlenil okolo 15 milionů korun. Další postup bude záležet na získání dotace.

„Při celkové rekonstrukci, včetně audiovizuální techniky, bychom se bavili o nákladech zhruba 100 milionů,“ upřesnil Korec. Bude záležet na tom, za kolik se práce podaří vysoutěžit. Jestli bylo město se žádostí o příspěvek úspěšné, se má dozvědět do konce roku. Pokud ano, měly by být práce hotové do dvou až tří let.

„Pokud dotaci nezískáme, bude to na postupném rozhodování o uvolňování finančních prostředků,“ naznačil Korec. „Bude záležet, jak se radní rozhodnou.“