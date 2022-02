Ve Velkém kině je hlavní komfort, ne počet míst. Projekt se bude měnit

Úpravy se týkají třeba ozvučení a osvětlení sálu. Vhodnější bude instalovat jen základní vybavení sálu s možností úprav a doplnění.

„Každý uživatel má jiné požadavky a zpravidla i svoji aparaturu. Takže uděláme jenom nutné minimum, aby bylo možné aparaturu zavěsit a zapojit,“ řekl primátor Jiří Korec.

„Nebudeme sál vybavovat technologiemi za desítky milionů korun, které navíc poměrně rychle stárnou. Je to jedno ze zásadních rozhodnutí,“ dodal.

Budoucí uživatelé sálu upozornili i na to, že kapacita míst k sezení by neměla být za každou cenu co nejvyšší a na úkor pohodlí. Mohlo by tam být 550 až 600 pevných míst s tím, že 200 by se operativně přidalo v případě potřeby.

Přišel od nich také podnět, že navržené skleněné části stěn budovy mohou dělat akustické problémy a závěsy po stranách sálu nemusejí být pro jeho zatemnění dostačující, takže by bylo lepší najít jiné řešení.

Úpravy by měl zpracovat projektující pražský ateliér re:architekti. Pokračuje v započaté práci, protože jeho návrh vyhrál i v architektonické soutěži, kterou město vypsalo.

Přestavba Velkého kina, které vzniklo ve 30. letech minulého století podle návrhu architekta Františka Lýdie Gahury a které je už šestým rokem zavřené, má stát maximálně čtvrt miliardy korun.

Své požadavky k ní měli také památkáři. Chtěli, aby prosklení na bočních stranách budovy nebylo po celé její šíři. „Je třeba pracovat na zjednodušení formy vítězného návrhu tak, aby lépe naplňovala filozofii jednoduché ‚krabice‘ architekta Gahury,“ uvedla před časem ředitelka Národního památkového ústavu v Praze Naděžda Goryczková.

Velké kino bylo při svém otevření v roce 1932 s kapacitou přes 2 500 míst největším kinosálem v tehdejším Československu. Památkově cenná je nosná konstrukce, díky níž nemusel být sál podepřený sloupem. Ta je ale v havarijním stavu a památkáři chtějí, aby byla zachovaná.

Stavební povolení na modernizaci Velkého kina by mohlo být vydané v první polovině příštího roku, pak se bude muset vedení Zlína rozhodnout, zda se hned pustí do práce. Letos na podzim jsou komunální volby a město čekají další velké investice, jako je přestavba zimního stadionu či náměstí Míru.