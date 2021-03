Luhačovice chtějí bezpečný průjezd pro cyklisty, vznikne městská trasa

„Cykloturistika je na vzestupu a Luhačovice patří k nejvyhledávanějším návštěvnickým cílům. Žádný navigační systém, který by cyklisty městem bezpečně provedl, ale dosud nemáme,“ vysvětlil starosta Marian Ležák.

Chystaná trasa na jednom konci naváže na cyklostezku do Biskupic, na druhém se napojí na Jurkovičovu alej. To je cyklostezka vedoucí od Slunečních lázní k přehradě.

Radnice se vzdala nápadu, že by městem vedly samostatné úseky cyklostezek. „Mohli bychom to naplánovat, ale finančně by to bylo nereálné. A nechtěli jsme dělat projekt do šuplíku,“ zdůvodnil Ležák.

Problém by byl i v tom, že by na sebe jednotlivé úseky plynule nenavazovaly.

„Zvolili jsme variantu jít prostorem už vybudovaných dopravních komunikací, ale zároveň vytvořit podmínky, které by cyklistům garantovaly zvýšení bezpečnosti,“ popsal autor studie Adolf Jebavý ze společnosti ADOS.

Navrhovaná trasa má vést ulicemi Družstevní, Nádražní a Nábřeží a potom přes lázeňský areál.

„Řešení spočívá především v tom, vyznačit na komunikace ochranné pruhy pro cyklisty v šířce 1,25 metru. Šířkové poměry komunikací nám v podstatě v Luhačovicích ani neumožňují nic jiného,“ zmínil Jebavý.

Podobné úseky cyklotras fungují například v Uherském Hradišti, běžné jsou rovněž v zahraničí.

Cyklisty nově pustí na Lázeňské náměstí

Namalované pruhy budou doprovázet i další opatření. Například omezení rychlosti, kterou autoři studie navrhují v dotčených úsecích snížit na 30 kilometrů za hodinu.

Cyklisté by mohli projíždět i Lázeňským náměstím, kde je v současné době vjezd lidem na kolech zapovězen.

„Chtěli bychom tady vymezit speciální koridor, který by umožňoval průjezd cyklistů. Samozřejmě s tím, že by se neměli pohybovat mimo něj,“ sdělil Jebavý.

Odhadované náklady na změnu značení a drobnější technické úpravy jsou zhruba tři miliony korun. Další peníze by stála úprava lávky pro potřeby cyklistů u soutoku říček v lázeňském areálu.

„Celou studii teď musíme prodiskutovat se zastupiteli a s veřejností. Pro lidi je to něco nového. Úpravy pak můžeme provádět postupně, rád bych začal už v příštím roce,“ nastínil Ležák.

Luhačovice zároveň pokračují v plánování důležité cyklostezky do Uherském Brodu, kterou brzdí majetkoprávní problém v jednom z úseků.