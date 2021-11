Jízdné v MHD Ve Zlíně a Otrokovicích se nemění, nárůstu cen navzdory

Nakonec tady jízdné nezdraží, přestože se v krajském městě zdražovalo naposledy v roce 2009, a zachovají i počet spojů. Navýšení kvůli nárůstu cen energií odhadují na 16 milionů korun. Naopak mírně se zvedly ceny za parkování v centru.



Radní však chtějí, aby se lidé vrátili do veřejné dopravy, kterou opustili s příchodem pandemie koronaviru. „Chceme dát dopravnímu podniku čas na to, aby se nadechl a získal zpět cestující, kteří hromadnou dopravou jezdili před covidovou dobou,“ nastínil primátor Jiří Korec (ANO).



Denně využije zlínskou hromadnou dopravu až o 15 tisíc cestujících méně než před příchodem koronaviru. Tito lidé začali jezdit auty. Pokud by město spoje omezilo, sice by tím ušetřilo, ale nebyl by zachován současný komfort, což by podle Korce mohlo cestující odradit.



„Zdražení proto může nastat od roku 2023,“ předestřel primátor. „Máme nachystané scénáře, kdyby se zdražilo jízdné i omezila doprava. V roce 2022 je budeme vyhodnocovat, abychom byli v roce 2023 nachystaní,“ poznamenal radní pro dopravu Michal Čížek (ANO).

Město Zlín vlastní 87 procent dopravního podniku, zbytek mají Otrokovice. V krajském městě chtěli, aby se podíl jeho nákladů nedostal přes 150 milionů korun. Příští rok to ale má být kvůli nárůstu cen energií a úbytku cestujících o téměř 30 milionů více. A zdražení jízdného by mohlo tyto náklady aspoň trochu snížit.

Ekonomický náměstek primátora Bedřich Landsfeld (STAN) navrhoval, aby se jízdné zvedlo z 12 na 15 korun už na začátku letošního roku. Výhrady měl i k tomu, že se nebude měnit od začátku následujícího roku. „Měl jsem s rozhodnutím rady problém, oproti stávajícímu rozpočtu je to dost výrazné navýšení,“ zmínil Landsfeld.

Zároveň ale podle svých slov uznává argument, že je třeba dát cestujícím čas, aby se do veřejné dopravy vrátili. I s ohledem na vzrůstající automobilovou dopravu, a tím pádem vyšší exhalace i hluk. „Jako ekonom říkám, že by se to mělo promítnout do ceny jízdného i intenzity linek. Z pohledu města bychom ale měli chtít, aby se lidé vrátili do MHD,“ naznačil Landsfeld.

Zajištění veřejné dopravy je stěžejní úkol

Zlín tak příští rok zaplatí dopravnímu podniku téměř 180 milionů korun, což je zhruba desetina jeho rozpočtu. To už podle Landsfelda může mít dopad na rozsah investic města v roce 2023. Záležet bude i na tom, jestli porostou daňové příjmy. Také další zástupci městské koalice z KDU-ČSL, ODS a Pirátské strany jsou navzdory další finanční zátěži města pro zachování ceny jízdného.

„Zajištění veřejné dopravy je jeden z hlavních úkolů města, mnohem důležitější než podpora sportu nebo kultury,“ tvrdí lidovecký radní Aleš Dufek. „Celou tuto situaci zavinil koronavirus, kvůli němuž občané přestali jezdit MHD,“ podotkl radní za Piráty Jiří Jaroš.

„Nechceme teď sahat na jízdné, ale do budoucna se tomu ale nevyhneme,“ tuší radní za ODS Miroslav Chalánek. Příští rok na podzim se konají komunální volby, což podle některých opozičních zastupitelů mohlo ovlivnit rozhodování rady o jízdném. Radní to odmítají.

„Vidím v tom rozhodnutí také blížící se volby. Strany koalice si nechtějí u voličů uškodit,“ domnívá se opoziční zastupitel za SPD Pavel Sekula. Těší ho ale, že se jízdné nezvyšuje. „Osobně jsem pro to, aby město hledalo úspory a nezatěžovalo dál občany, kteří se budou sami potýkat s nárůstem cen energií a dalších věcí,“ podotkl Sekula.

Finanční strop překročí letos i příští rok

„Vnímáme stav hospodaření města jako celek a doporučujeme proto stanovit limit dotace města na veřejnou dopravu na 100, nebo 120 milionů korun ročně a podle toho upravit jízdné nebo jiné položky výdajů,“ navrhl zastupitel za opoziční hnutí Zlín 21 Čestmír Vančura.

Zlínští radní si už dříve stanovili finanční strop 150 milionů korun, který však bude překročen letos o 13 milionů a příští rok o již zmíněných téměř 30 milionů.

Pokud jde o Otrokovice, ty otázku jízdného v městské radě ještě neřešily. Ovšem podle místostarosty Oldřicha Wilczynského bude postoj města stejný jako ve Zlíně. „Měli bychom se Zlínem držet při sobě a současně netrestat lidi za něco, za co nemůžou. Když se vrátí do MHD, výnosy z ní se zvýší,“ věří Wilczynski.

Dvanáct korun stojí základní jízdné také v Uherském Hradišti a ve Vsetíně, v Kroměříži je to o korunu více. O zdražování městské hromadné dopravy tam zatím neuvažují.