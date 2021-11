Hodina zdarma je minulost, ceny za parkování ve Zlíně znovu poskočily

U Gahurovy ulice a mezi Obchodním domem a Tržnicí byla dosud první hodina stání zdarma, nově stojí prvních 30 minut pět korun a první hodina 10 korun. U obou se také sjednocuje cena za každou další započatou hodinu (po 120 minutách) na 40 korun, což platí pro víkendy i všední dny.

Další změna se týká parkoviště pod kostelem, kde zatím stála první půlhodina 10 korun a hodina 30, teď to je 20 a 40 korun. Sazba za každou další hodinu vzrostla na 80 korun.

Změna je podle radního pro dopravu Michala Čížka (ANO) vyvolaná z části tím, že se ve Zlíně může platit parkovné mobilní aplikací.



„Druhým aspektem byla obsazenost parkovišť a parkovacích míst,“ zmínil Čížek. „Kde byla poptávka vysoká, došlo k mírnému navýšení ceny. Stále ale platí, že je zvýhodněné krátkodobé parkování.“

„Není to zásadní částka, je to tak na zaplacení lístku za parkování,“ shrnul primátor Jiří Korec (ANO). Chápat to ale lze i tak, že jde o dílčí krok, který by mohl lidi více přimět k tomu, aby jezdili veřejnou dopravou. Byť nejde o zásadní zdražení. „Můžeme tak v nízkých jednotkách milionů korun pomoci městskému rozpočtu,“ nastínil Korec.

„Platit parkovné je současný trend. Vygenerují se tak peníze i na to, aby se parkoviště mohla rozšiřovat,“ podotkl radní Miroslav Chalánek (ODS). „Lidé musejí počítat s tím, že si za parkování budou připlácet.“ Opozice z tohoto rozhodnutí rady nadšená není.

„Vybraná parkoviště v centru si umíme představit zdarma kvůli motivaci pro jejich krátké využívání na zkrácenou dobu, na půl hodiny,“ míní zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21). „Jsou to další daně, které zaplatí lidé. Vzhledem k tomu, čemu musejí čelit, to nepovažuji za šťastné,“ dodal zastupitel Pavel Sekula (SPD).