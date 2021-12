Holešov se vrací k veřejným symbolům, Havlovu lavičku vyrobili studenti

Stojí přímo uprostřed holešovského náměstí dr. E. Beneše a na první pohled upoutá nevšedním designem. Dvě dřevěná sedátka šikmo spojená stolkem. Vyryté datum 18. 12. 2011 a heslo „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“ jasně odkazují na prvního polistopadového prezidenta Václava Havla.

Jeho památce je lavička, kterou před vánočními svátky v Holešově nechali nainstalovat, určená.

„Ten nápad tu byl už před dvěma lety, při výročí třiceti let od revoluce. Tehdy jsem ale vnímal, že spousta lidí i zastupitelů s umístněním lavičky nesouhlasí,“ zavzpomínal starosta Holešova Rudolf Seifert.

Od nápadu tenkrát ještě upustil, v sobotu 18. prosince však už slavnostně odhaloval lavičku u příležitosti deseti let od Havlova úmrtí.

V Holešově se však nepřihlásili k oficiální iniciativě Lavička Václava Havla (ty jsou třeba ve Zlíně nebo Kroměříži), ale nechali ji udělat po svém.

„Spolupracujeme se Střední školou nábytkářskou a obchodní v Bystřici pod Hostýnem. Přišlo mi příhodné, že lavičku budou vyrábět mladí studenti,“ poznamenal starosta. „Když jsem se s nimi bavil, bylo znát, že k prezidentu Havlovi stále mají vztah.“

Lavička vyšla na necelých 50 tisíc korun. Na financování se podílely firmy a spolky, radnice odsouhlasila umístění.

„Má zajímavý design,“ upozornil Seifert. „Dovedu si představit takové lavičky rozmístit i jinde po městě, aby si lidé mohli sednout naproti sobě a popovídat si.“

Ne každý s odkazem na exprezidenta souhlasí

Zároveň si uvědomuje, že i dnes zdaleka ne každý ve městě s umístěním Havlovy lavičky souhlasí. „Lidé vyčítají bývalému prezidentu kde co, od bombardování Jugoslávie, vstupu do NATO a Evropské unie, viní ho i z nepovedené privatizace,“ uvažuje starosta. „Přitom bychom neměli zapomínat, že hlavně díky němu jsme demokratický stát patřící do současné Evropy.“

Umístění lavičky má pro město ještě další význam. Jde o jeden z mála symbolických veřejných objektů.

„Pokud nepočítám pamětní desky a kameny, za posledních třicet let tu žádné realizace odkazující k historii města nevznikly,“ připomíná holešovský historik Karel Bartošek. Prvním takovým dílem byl památník Smíření, který loni město odhalilo na náměstí sv. Anny.

„Dříve se tu neničily ani symboly odkazující na socialismus, jako bylo sousoší partyzána a dělníka, kterému se tu přezdívalo Stopaři. Bylo by ale dobré, kdyby tu vznikaly symboly nové,“ dodal Bartošek.