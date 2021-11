Zlín nově pojmenuje některé lokality, park získá název po Václavu Havlovi

Všechna nově pojmenovaná místa čeká obnova. Návrh obyvatel však původně počítal s přejmenováním jiných lokalit. Jména Palacha a Horákové měly nést dvě ulice v továrním areálu a Havlovo jméno měl dostat sad Svobody u zámku.

Kolem posledního bodu se proto na říjnovém zastupitelstvu rozpoutala debata.



„Místo za divadlem, které zvolila radnice, nám nepřipadá důstojné. Je to místo zastrčené, tedy také druhořadé,“ reagoval jeden z iniciátorů přejmenování, Tomáš Pasterný.

„Nikdy jsem nezaslechl, že by někdo ve Zlíně řekl: jdu do sadu Svobody. Vždy se říkalo a říká park u zámku nebo zámecký park,“ doplnil spisovatel Josef Holcman. „Proto jej navrhujeme pojmenovat po Václavu Havlovi, který je symbolem návratu svobody do Československa po roce 1989.“

S radou, zastupiteli i městskou názvoslovnou komisí se shodli, že jméno bývalého českého prezidenta do města patří. Názory, kam konkrétně, se však už lišily.

„Je to důstojná lokalita ve středu Zlína, přejmenovat ji jde hned a nikdo by si kvůli tomu nemusel měnit doklady,“ argumentoval zastupitel Petr Michálek (STAN) a navrhl, aby sad u zámku nesl nový název symbolicky už od 17. listopadu.

Naopak primátor Jiří Korec (ANO) připomněl, že dohoda o pojmenování parčíku za divadlem vznikla již před dvěma lety, kdy byla na Gahurově prospektu odhalena lavička Václava Havla. „Lavička se tam má také přemístit. Nechceme tuto dohodu měnit,“ sdělil Korec.

„Divadlo se hodí lépe. Byla to největší láska Václava Havla a mnohdy k ní měl blíže než k prezidentské funkci,“ doplnil náměstek primátora Pavel Brada (ANO).

Komise pro názvosloví a místní orientaci Magistrátu města Zlína ctí pravidlo, že už pojmenovaným místům ve Zlíně nelze jejich název změnit.

„K přejmenování ulic a ostatních veřejných prostranství na území města ve Zlíně historicky docházelo většinou se změnou režimu, například v době protektorátu. Proto od roku 1990 dodržujeme princip, že je možné pouze nově pojmenovávat nikoliv přejmenovávat,“ vysvětlil primátor.