Památník smíření tvoří strom se třemi náboženskými kořeny Holešova

Jen kousek od kmene kovového stromu, jenž tvoří památník smíření, leží bronzové jablko. V první chvíli člověka napadne, že by ho měl zkusit zvednout.

„To by se nepodařilo,“ usmívá se autor Ondřej Oliva. „Je nasazené na trnu, který vede dost hluboko,“ dodává.

Na podobném principu drží celý památník, který Oliva v tomto týdnu osadil na náměstí Svaté Anny v Holešově.

Tvoří jej strom se třemi kořeny. Symbolizují tři náboženské směry, jež utvářely dějiny města – katolický, protestantský a židovský. Sochař jej vyrobil z hliníku. Kmen je odlitý a složený z osmi dílů, korunu proplétal z jednotlivých tenkých proutků.

Od země se nahoru pnou stuhy s nápisem „Miluj bližního svého, jako sebe samého“. I ony jsou tři a nápisy jsou česky, latinsky a hebrejsky. Citát ze Starého zákona je totiž společný pro všechna tři vyznání.

Materiál, který zraje

Instalace sochy začala v pondělí, kdy Oliva se třemi kolegy osadil do betonového podstavce kovovou konstrukci. Na ni postupně připevňovali jednotlivé kusy kmene a svařovali je k sobě. Jako poslední přivařili korunu – dokonalou kouli, která se rozzáří vždy, když na ni dopadnou sluneční paprsky.

Na kmen autor nanesl patinu, koruna zůstane světlá. A bronzové stuhy s nápisy budou postupně tmavnout.

„To je materiál, který zraje, takže je to v pořádku. Volil jsem ho proto, že je těžký a důstojný a slovům dodá na vážnosti,“ vysvětluje Oliva.

Naopak hliník je lehký a i na vzduchu se mění jen velmi pomalu.

Největší část práce dělali v pondělí za deště. Ve čtvrtek už zbývalo jen přebrousit sváry a na světlejší místa, která tím vznikla, nanést patinu.

I to byla práce na několik hodin, zvlášť, když k tomu musel sochař s kolegou osadit trojici bodových světel, jež budou po setmění svítit z podstavce do koruny. Nebo zabrousit nerovnosti v betonu.

Samotný podstavec tvoří kruh, který se mírně zvedá nad povrch náměstí. Je ze tří betonových dílů, každý z nich váží přes dvě tuny; vyrobili je v nedalekém Lukově. Na formě pro odlitek pracovaly dvě společnosti, jedna v Lukově a druhá ve východních Čechách.

„Sklon se nahoře u kmene láme do roviny, to bylo technologicky hodně složité,“ poznamenal Václav Horáček z lukovské společnosti Betton, jenž na místě pomáhal s dokončením instalace.

Oliva přidává vysvětlení: „Kdybychom strom zasadili přímo do dlažby, bylo by to fádní. Kruh je znamení věčnosti, a když člověk přijde k památníku, měl by do toho kruhu vstoupit a dotknout se kmene.“

Oficiální odhalení bude v neděli

Kromě jablka je na podstavci umístěný i znak města, nachází se přesně na ose mezi památníkem a blízkým kostelem svaté Anny. Detailů je ale na celém díle mnohem víc. Třeba hlemýždí ulity. Nebo „zaříznuté konce prutů, které tvoří kmen. Jsou vyleštěné tak, aby se blýskaly. „To mě na tom baví,“ usmál se autor.

Jeho díla jsou inspirovaná přírodou. I pruty, z nichž strom vytvořil, odlil podle reálných větví stromů. Včetně nerovností v kůře.

Nejprve každý z nich vymodeloval z vosku. Kmen potom propletl, rozřezal a podle jednotlivých kusů vyrobil formu. Do ní ve slévárně vlévali hliník.

„Tuto část vůbec nemám rád. Nemůžu ji ovlivnit a jen čekám, jestli mi zavolají, že se některý kus nezdařil,“ zmínil Oliva. Pak by musel chybějící kus modelovat znovu tak, aby každý proutek navazoval na ostatní díly.

Korunu dělal jinak. I pro ni vytvořil pruty z vosku a podle nich hliníkovou verzi. Pak měl jen pár dnů na to, aby je propletl dohromady. Muselo to být dříve, než kov ztuhne a ztratí pružnost. Vznikla tak lehká, téměř krajková konstrukce.

Památník smíření město umístilo na zrekonstruované náměstí Svaté Anny v historickém centru. Slavnostní odhalení je naplánované na tuto neděli od 11.30 hodin.