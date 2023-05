Within Temptation, Tarja nebo The Hu. Program Masters of Rock je venku

„Chceme dát možnost návštěvy také lidem, kteří chtějí přijet jen na svoji oblíbenou kapelu,“ říká Jiří Daron, ředitel pořádající agentury Pragokoncert.

Letošním headlinerem jsou nizozemští symfoničtí metalisté Within Temptation, kteří zahrají v sobotu. Před nimi vystoupí finská zpěvačka Tarja, mohou se tedy fandové těšit na její duet s frontmankou Within Temptation a její kamarádkou Sharon den Adel?

Dramaturgie festivalu, kdy Within Temptation a Tarja hrají v jeden den a po sobě, tomu nahrává a nabízí holkám, aby spojily síly a udělaly duet. Zatím nechci nic fanouškům slibovat, ale věřím, že to vyjde. Na koncert Within Temptation se hodně těším, pokaždé je to záruka nádherné podívané nejen po hudební stránce, kdy Sharon je úžasná frontmanka a zpěvačka. Kapela s sebou vozí obrovskou produkci, doprovází je dva kamiony a letos chystají zbrusu nový design stage. Ta bude víceúrovňová, s velkými LED obrazovkami a sestříhanými klipy ke každé skladbě.

Přehlídka startuje ve čtvrtek, kdy večer zahrají Kreator. Co od nich očekáváte?

Je to naprostá legenda thrash metalu a také kapela, která je na scéně sice už dlouho, ale pořád se vyvíjí a zlepšuje. Oceňuji u nich, že peníze, které vydělají, dávají zpátky do produkce, bude to opět barvitá show plná ohňů. Mimochodem, loni na Metalfestu v Plzni jsme kvůli nim uklízeli půlku vedlejší zoologické zahrady (směje se). Kreator tehdy měli vystřelovací konfety, zafoukal vítr a zaneslo je to až do zoo.

Organizátor festivalu Masters of Rock Jiří Daron (květen 2023)

V sobotu pak patří hlavní čas legendárním švédským Europe.

Nabízelo se, že do Vizovic přijedou. Rádi děláme výroční koncerty podobných legendárních skupin, loni jsme měli Judas Priest na výročí k 50 rokům, i když kvůli covidu to vlastně bylo 52. Europe teď slaví čtyřicet let od vydání debutové desky. Mám k nim vztah, hráli na Masters of Rock už při druhém ročníku, kdy se festival teprve etabloval. Celkově u nás zahrají potřetí.

Festival v neděli uzavřou další Švédové Amon Amarth. Proč jste vsadili zrovna na ně?

Jde o největší hvězdu vikingského metalu, opět to bude našlapaná produkce a pastva pro oči i uši. Ještě neznáme podobu jejich pódia, ale dá se čekat, že nebude chybět vikingská loď, pyro efekty nebo divadelní vystoupení, kdy další členové týmu Amon Amarth vtrhnou na stage, bojují s meči a předvádějí podobné věci.

Jak složité bylo vybrat přes čtyřicet kapel, které letos přijedou?

Na některé kapely je potřeba mít štěstí, aby zrovna v termínu Masters byly v Evropě a hrály poblíž, jiným platíme letenky a cíleně je chceme u nás. Někdo zase jede turné jen v červnu nebo srpnu, takže v době našeho festivalu je nemožné, aby tady hrál. Výhoda je u skupin, které exkluzivně zastupujeme v Česku, s těmi plánujeme přehlídky a koncerty u nás dlouhodobě.

Která skupina z aktuální soupisky podle vás v posledních letech nejvíce roste?

Kdyby mi někdo před dvaceti lety řekl, že na Masters of Rock bude hrát mongolská kapela, nevěřil bych mu (směje se). The Hu jsou historicky poprvé na českém festivalu. Je to hodně trendy věc, která je hudebně totálně odlišná od všeho dalšího, co lze v rocku a metalu slyšet. Mají potenciál jít ještě nahoru. Velký progres vidím i u Within Temptation, kteří začínali v klubech, pak jeli haly a dnes na sólový koncert přilákají přes osm tisíc lidí. A můžou jít ještě výš. Do třetice bych zmínil Battle Beast, zástupce moderního metalu, který je velmi populární i u nemetalového publika.

Do startu festivalu scházejí dva měsíce, čeho se během té doby jako promotér nejvíce obáváte?

Řeknu to jinak a za všechny promotéry: obávali jsme se a obáváme se, co by pro naši branži přineslo zvýšení DPH. Byla by to katastrofa, protože už tak mají lidé hlouběji do kapsy a kvůli složité ekonomické situaci by museli hodně omezit návštěvy všech kulturních akcí. Už by nešli dvakrát do měsíce, ale třeba jen jednou. Vyšší by musely být i ceny vstupenek na koncerty a festivaly, místo 3 000 korun by stály například 3 400. Finanční tlaky na lidi jsou už tak extrémní, že přidávat další není podle mě rozumné. Stejně by vyšší DPH nepřinesla více peněz do státní kasy, protože fanoušci by prostě chodili méně. Naštěstí to podle posledních zpráv vypadá, že zvýšení DPH by nemuselo být tak dramatické.

Festivalová permanentka stojí 2 850 korun a teď jste začali prodávat také jednodenní vstupenky za 1 300 korun. Co vás k tomu vedlo?

Na loňský ročník jsme kvůli koronaviru prodávali vstupenky v podstatě tři roky, navíc to byla výjimečná událost díky Judas Priest. Proto jsme tehdy nechali v prodeji pouze čtyřdenní permanentky, aby nedošlo k tomu, že si spousta lidí koupí lístek stejně jen na sobotu, kdy hráli Judas Priest. Letos je atraktivita programu více rovnoměrně rozložená, žádný den není kvalitativně výrazně jiný. Proto chceme dát možnost i lidem, kteří chtějí přijet na svoji oblíbenou kapelu nebo na Masters of Rock nikdy nebyli a rádi by zažili festivalovou atmosféru aspoň na jeden den. Drtivá většina návštěvníků ale stejně jede na čtyři dny, jak jsou dlouhá léta zvyklí.