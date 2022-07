Tryskáčem na otočku do Vizovic. Judas Priest velkolepě završili Masters of Rock

„Po dvouleté pauze jsme se všichni strašně těšili. Jak návštěvníci, tak i my na to, že konečně můžeme dělat svoji práci a splnit závazky vůči fanouškům, kteří si tak dlouho drželi vstupenky,“ řekl ředitel přehlídky Jiří Daron.

„Na druhé straně cítíme i určité těžkosti a obavy, protože během pandemie se celý showbusiness změnil. Hudební průmysl opustilo hodně lidí a všechno je pracnější a nákladnější než jsme si mysleli,“ dodal.

Nálada na místě, kam přijelo přes 20 tisíc lidí, byla podle něj výborná. „Když jsem chodil areálem, vnímal jsem obrovské nadšení fanoušků,“ podotkl Daron. „Užívali si návštěvu festivalu ještě víc než dříve, daleko víc pařili. Je hodně poznat tříletá přestávka.“

A návrat velkých koncertů kvitovali také muzikanti. „Jsme na turné v Evropě po dvou a půl letech, byla to neuvěřitelně dlouhá doba. Ani nevíte, jak moc jsme se těšili,“ vzkázal z pódia Steve „Zetro“ Souza, zpěvák amerických Exodus.

Hlavní hvězda přehlídky byla předem jasná: britští heavymetaloví nestoři Judas Priest. A skupina s ikonickým zpěvákem Robem Halfordem předvedla velkou jízdu. Šetřila slovy a místo toho sypala do nadšeného davu píseň za písní. Když došlo na přídavky v podobě nestárnoucích hitů Electric Eye, Hell Bent for Leather, Breaking the Law a Living After Midnight, koncert vygradoval.

„Dostala se nám obrovská pocta, v rámci turné k 50 letům zahráli Judas Priest tady na Masters of Rock stejně jako na dalších největších světových přehlídkách tvrdé muziky,“ zmínil Daron. „Koncert to byl famózní hudebně i vizuálně, jednoznačný vrchol festivalu. Rob Halford dokázal strhnout všechny návštěvníky, před pódiem bylo naprosto plno,“ doplnil.

Kapela přiletěla soukromým tryskáčem a hned po vystoupení zase z vizovické likérky odjela. „Jsou to chlapi ve věku kolem sedmdesáti let, kteří cestují po celém světě, což je náročné a musejí šetřit síly,“ konstatoval šéf festivalu.

Mimochodem, pořadatelé kvůli náročným technickým požadavkům Judas Priest pořídili speciální pódium, které se začalo stavět o tři dny dříve, než bývalo na Masters of Rock zvykem v minulosti. Mělo spoustu vychytávek, třeba ve střeše na motorech byly upevněné pohyblivé dekorace, které sjížděly a vyjížděly na pódium.

„Bylo to vystoupení bez kompromisů, což měla kapela i v požadavcích,“ upozornil Daron. „Když jsem procházel areálem a potkal kamarády, kteří sem jezdí jako fanoušci, byli ze stage nadšení. A podobných ohlasů mám spoustu. Vjem z­ koncertu byl na jiné úrovni.“

Naráží na fakt, že střecha pódia byla daleko vyšší a zvuk se díky tomu linul dál a byl kvalitnější. „I na konci areálu měl člověk pocit, jakoby stál v první řadě,“ poznamenal. „Obrovské LED stěny na obou stranách pódia zase ukazovaly detaily, k nimž se člověk s malými obrazovkami ani nedostane.“

Kromě Judas Priest byly k vidění i další vydařené koncerty. Třeba čtvrteční večerní nářez v podobě Heaven Shall Burn či Sepultury, svoje klasické hardrockové songy odehráli Gotthard a v jednu velkou a nespoutanou party se změnil koncert Alestorm, během něhož létaly vzduchem nafukovací zvířata a hračky.

Speciální bylo vzpomínkové vystoupení Citronu, který vzdal poctu svému bývalému kapelníkovi a bubeníkovi Radimu Pařízkovi, jenž loni zemřel. Naopak fanoušci Orden Ogan měli smůlu, německá powermetalová skupina své vystoupení ze zdravotních důvodů zrušila. Nedělní program se tak dočkal mírné úpravy. I tak ale byl nejnadupanějším dnem přehlídky.

„Úplná bomba byli Visions of Atlantis s pražským symfonickým orchestrem. Jejich bubeník Thomas mi řekl, že to byla jejich nejlepší show v historii,“ uvedl Daron.

Fanoušci tvrdších žánrů si užili trojlístek Kataklysm, Exodus a Testament, což je thrashmetalový „all stars band“, který nedávno posílil legendární bubeník Dave Lombardo. Samotný závěr festivalu pak obstarali finští Nightwish, na něž se areál opět zcela zaplnil.