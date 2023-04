Koncert hvězdného Dickinsona je vyprodaný, přesto si na sebe nevydělá

Dickinsona a další hvězdné hosty z kapel Whitesnake či Jethro Tull doprovodí filharmonici ze Zlína.

„Dostat slavné rockové hvězdy do Olomouce nebylo jednoduché. Muzikanti si vybírali z mnoha měst,“ podotkl ředitel pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron, který je rovněž pořadatelem vyhledávaného festivalu Masters of Rock ve Zlíně.

Jedná se o jediný takový koncert ve střední Evropě. Olomouc se tak dostala mezi velkoměsta jako Rio de Janeiro, Záhřeb nebo Bukurešť. Rozhodlo pro ni podle Darona, že se jedná o krásné historické město.

Sám Dickinson se na olomoucké vystoupení velmi těší. „Budou to hluboké písně s orchestrem. Připravil jsem i orchestrální aranžmá písní Jerusalem a Tears of the Dragon, jedná se o úpravu jen pro pár koncertů v Evropě,“ vzkázal ve videu k fanouškům.

Manýry nemají

Jak MF DNES zjistila, Dickinson ani další slavní muzikanti žádné speciální požadavky nemají.

„Někteří jsou vegani, to musíme při přípravě jídla zohlednit. Například Bruce Dickinson přijede do Olomouce i se svou manželkou, tak chtěl nějaký pěkný apartmán v kvalitním hotelu. I ostatní si přáli hezké ubytování, to je ale už standard. Nemají žádné hvězdné manýry,“ uvedl Daron.

Podle něj je koncertování v rámci toho projektu pro muzikanty srdcovou záležitostí a přijedou si ho hlavně užít. Ubytovaní budou v Olomouci, původně však měli vybraný hotel ve Vídni.

Koncert je už dlouho beznadějně vyprodaný, přesto to nebude stačit k finančnímu pokrytí celé akce.

„Už teď víme, že náklady jsou daleko vyšší než výdělek ze vstupného. Pokud chcete takovou nóbl věc dělat, musíte mít partnera a sponzora, který je schopen finančně pomoct,“ upozornil Daron.

Zásluhu na tom, že Olomouc bude hostit Bruce Dickinsona, tak má podle organizátora místní podnikatel Richard Morávek, který je velkým fanouškem rockové hudby.