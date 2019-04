Jen hospodská rvačka, řekl o napadení poslance Feriho jeden z útočníků

Ferimu v nemocnici zašili řeznou ránu na zádech a propustili jej domů v pondělí, kdy také policisté vypátrali dva muže z Uherskohradišťska ve věku pětadvacet a osmačtyřicet let, kteří jsou z útoku podezřelí.

Feri popsal, že vyšel pouze před budovu na cigaretu, když za ním jeden z mužů přišel a zeptal se ho, zda je Feri. Pak jej následně začal mlátit pěstmi do obličeje.

Vladimír Hromádko, který je jedním z útočníků, však trvá na tom, že on sám přímo Feriho neuhodil ani jednou. Tvrdí, že jen rozdal několik ran skupince Feriho kamarádů. Současně přiznává, že na poslance zaútočil jako první jeho syn.

„Skupina chlapců kolem pana Feriho, šest osm chlapců, se sesypala na syna a začali je od sebe odtrhávat, aby se neprali. No a já jsem mu chtěl pomoct, takže jsem se zapojil do té potyčky,“ sdělil Vladimír Hromádko televizi Prima.

Mladí muži se podle něj pohádali kvůli facebookovým příspěvkům, které prý Feri jeho synovi posílá. Při šarvátce podle Hromádka staršího hrál velkou roli vypitý alkohol, naopak odmítá jakýkoliv rasový podtext.

„Ten je vůči nám tak trošku nefér,“ ohradil se.

„Podle svědeckých výpovědí tam prý něco takového zaznělo. Nechávám na policii, aby toto náležitě prověřila a vyhodnotila,“ sdělil Feri iDNES.cz.

Vladimír Hromádko incident označil jako běžnou hospodskou rvačku, kterých se podle něj na Moravě odehraje spousta, jen tentokrát byl obětí poslanec.

„Dva ovínění chlapci si prostě vyměňovali názory a skončilo to tak, jak to skončit nemělo. Jsme lidé, kteří mají čistý trestní rejstřík, nikdy jsme se do takové situace nedostali. Rozhodně to není příjemné, mrzí mě to,“ uvedl Hromádko.

Slova o obyčejné hospodské rvačce naopak odmítá napadený poslanec. „Hospodská rvačka má nějakou záminku, někdy možná ctnostnou, někdy jde třeba o hloupost, že vás někdo popálí cigaretou, polije vás. Ale tady nic takového nenastalo, tady ke mně prostě přišel mladší z útočníků a začal mě mlátit pěstmi. Tam nebyla vůbec žádná záminka,“ reagoval Feri.

„Policisté se incidentem nadále zabývají. Zkoumají zejména motiv útoku a zjišťují, jaké okolnosti mu předcházely,“ poznamenala uherskohradišťská policejní mluvčí Milena Šabatová.