Dobrá práce! psali lidé o napadení Feriho. Šíří se i fámy, že to bylo nahrané

„V Brně už jednou provokoval s Hollarem,“ objevil se na oficiálních stránkách profilu Slušní lidé příspěvek o napadení poslance Dominika Feriho. Brněnské uskupení, které na sebe upozornilo loni v květnu, kdy jeho členové přerušili kontroverzní divadelní hru Naše násilí a vaše násilí, v příspěvku naráželo na předvolební klip Žít Brno a TOP 09, v němž je Feri ve vaně vyprán „do čista“.

Pod příspěvkem se od té doby objevilo přes sto komentářů. Zatímco jedna část přispěvatelů se ptá, zda půjde Feri za zveřejnění fotek násilníků sedět, druhá naopak mužům tleská a vyjadřuje nad jejich činem nadšení. Někteří navíc zpochybňují, že k incidentu vůbec došlo.

„Ty fotky o tom nic nevypovídají, přijde mi to nahrané. Je to něco účelové kvůli rasismu,“ napsala Renata K. „Jen jestli to není nahrané aby mu stoupla popularita, všivákovi falešnému nevěřím ani slovo,“ přidal se Samuel V.

„Konečně potkal správné chlapy, co sice moc pseudointelektualních řečí nenadělají, ale o to víc raději produktivně makají. Měl by jim ten ferina poděkovat za jistě dobrou zkušenost. To je hochu normální život a ty jsi už dlouho mimo mísu,“ uvedl Karel F.

Svata K. naopak ve svém komentáři uvedla, že českému poslanci „měli dát po čuni a pořádně“. Obdobný komentář přidal Michal T. Podle jeho závěru mu muži „dali málo, když se tak tlemil“.

„Rád bych se přidal. Dobrá práce,” dodal Josef V. Obdobně reagovala i Hanka M. „Já bych se přidala,“ napsala a ke komentáři přidala několik emoji pěstí.

„Pan Feri dostal co si sám zasloužil. Je to také vzkaz pro všechny politiky, začněte pracovat pro český národ a přestaňte jím pohrdat. Pokud tak neučiníte, bude vás tento český národ lovit jak škodnou, kterou díky svým činům de fakto jste. Pan Feri je začátek toho, co vás politiky čeká ,pokud se nevzpamatujete,“ uvedl Milan M. v jedné diskuzi.

Incident prověřuje policie

Jeden z nenávistných komentářů sdílel na svém Instagramu také samotný Feri. Jaromír Hlavička v něm píše „Tak to mu přeju. Měli ho zdemolovat ještě víc, za ty jeho debilní žvásty v parlamentu. (...) Doufám, že ty dva, co mu dali přes držku nikdy nechytnou.“

Podle popisu Feriho v neděli vyšel pouze před budovu na cigaretu, když za ním jeden z můžu přišel a zeptal se ho, zda je Feri. Pak jej následně začal mlátit pěstmi do obličeje. Kdy se do potyčky dostal druhý muž, není jasné. V dřívějších příspěvcích na sociálních sítích Feri uváděl, že muži „říkali něco o negrech“. Poslanec po incidentu v Boršicích skončil nakonec v nemocnici v Uherském Hradišti, kde mu zašili řeznou ránu na zádech.

Okolnosti potyčky nyní vyšetřuje policie. „V obci Boršice došlo na veřejném prostranství k napadení muže, který tam byl se svými známými na koštu vína. Byli to dva pachatelé, po kterých pátráme. Muž byl při útoku zraněn a je na ošetření,“ uvedl v neděli policejní mluvčí Malcharczik. Policisté podle něj prověřují, zda nebyly spáchány trestné činy výtržnictví, násilí proti úřední osobě a ublížení na zdraví.



Nenávistným komentářům čelil v roce 2016 i zpěvák Radek Banga. Nenávistné projevy se na Bangově profilu na Facebooku objevily na konci listopadu 2016. Krátce poté, co rapper a zpěvák známější jako Gipsy na protest proti kapele Ortel opustil sál, kde probíhalo předávání Zlatých slavíků.



Někteří z komentátorů za svá vyjádření skončili před soudem a s uděleným trestem.