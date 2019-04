Mohlo by se to stát komukoliv, říká Feri. Za napadením vidí politické důvody

Poslance TOP 09 Dominika Feriho napadla na koštu vín v obci Boršice na Uherskohradišťsku dvojice mužů v neděli.

Útok podle poslance přišel zcela nečekané poté, kdy se dotyčný ujistil, zda je opravdu „ten“ Feri. „Byli jsme s kamarády v Boršicích na koštu vína, tak jako každý rok. Kolem páté hodiny odpoledne jsem šel ven, abych si zapálil cigaretu. Měl jsem skleničku v ruce a sklopený zrak, když jsem si všiml, že ke mně někdo přišel. Tak jsem se koukl a uviděl jsem kluka, kterému mohli být přibližně 25let. Ten se mě zeptal, zda jsem Feri. Tak jsem mu odpověděl, že ano a jak mu můžu pomoci. A najednou mě začal mlátit,“ popsal situaci Feri.

Poslance po potyčce odvezl sanitní vůz do nemocnice v Uherském Hradišti. Dominik Feri tvrdí, že dostal několik ran do hlavy. Zdravotníci mu ošetřili také řeznou ránu na zádech. Druhý muž, který je z útoku na Feriho podezřelý, se připletl ke rvačce později.

Z nemoce byl Feri propuštěn v pondělí a o den později se již objevil na půdě Poslanecké sněmovny. Domnívá se, že byl napaden z politických důvodu. „Někdo říká, že z rasových. Podle svědeckých výpovědí tam prý něco takového zaznělo. Nechávám na policii, aby toto náležitě prověřila a vyhodnotila,“ uvedl poslanec TOP 09.



Zatím neplánuje žádné kroky vedoucí k zajištění osobní ochrany. „To, co se stalo mě, by se mohlo stát komukoliv jinému,“ shrnuje. „A to do demokratické diskuze nepatří. Ta se má vést slovy, ne pěstmi,“ dodal.

Jako první identitu obou mužů dohledal starost městské části Praha-Řeporyje Pavel Novotný. Jako násilníci byli později označeni otec a syn – Vladimír a Vojtěch Hromádko.

Zatímco Feri o incidentu mluví velmi otevřeně, útočníci z Uherskohradišťska se médiím spíše vyhýbají. V pondělí Deník N přinesl rozhovor s Vladimírem, který médiu potvrdil, že se potyčky zúčastnil. V něm uvedl, že šlo o „blbou náhodu“ a že za rvačkou nebyl „konkrétní záměr“.

Holokaus i muslimové v Česku

Vladimír Hromádko je příznivcem hnutí Řád národa. Ještě o víkendu bylo možné na facebookových stránkách hnutí najít fotografii Hromádky i s jeho vlastním komentářem: „Slušný pracující člověk byl současnou ‚politickou elitou‘ ponížen na bezduché hovádko, které bude tolerovat jakékoliv svinstvo, které udělají a jakoukoli zhovadilost, kterou vymyslí,“ zní text pod fotografií. Už v úterý však fotografie z Facebooku hnutí zmizela.

Řád národa vede expolicista Josef Zickler, který se před lety prohlásil za velmistra a sídlí v jedné z budov ruské ambasády. Přestože byla na stránkách Řádu fotografie Hromádky, který měl logo Řádu původně u své profilové fotky, Zickler se od podezřelého násilníka distancoval. Hromádko prý nikdy nebyl přímým členem hnutí, ale pouze jeho příznivcem.

„Členem naší strany nikdy nebyl. Mám jej na Facebooku v přátelích. Na fotce měl sice naše logo, ale nikdy jsem ho neviděl, nikdy jsme se nepotkali. První kontakt mezi námi proběhl včera (v pondělí, pozn. red.),“ uvedl Zickler pro iDNES.cz.

Řád národa na sebe upozornil zejména díky svým členům. Ve volbách za něj kandidoval například Jiří Maria Sieber, který veřejně popíral existenci plynových komor během holokaustu. Členem je i hodonínský zastupitel Roman Sedlačík, který vloni volal městskou policii na černošský pár, protože měl podle svých slov podezření, že jde o muslimy.

Skupina dříve oslavila stoleté výročí Československa v den narozenin Adolfa Hitlera. Nacionalistické hnutí také úzce spolupracuje se zpěvákem Tomášem Ortelem. Hnutí je také nepřímo spojeno s Hradem. Ten zaplatil za vydání knihy o Lánské oboře firmě, která jinak vydává pouze Listy Řádu národa.

Smíšené reakce

Incident Feriho na Moravě vyvolal rozličné reakce ve společnosti. Zatímco část politiků útok na poslance Feriho odsoudila, lidé na sociálních sítích mužům tleskali a psali komentáře o tom, že by Ferimu dali „ještě větší nakládačku“.

Objevily se také názory, že si za celou situaci může Feri sám – mimo jiné proto, že byl opilý. K tomu Feri podotkl, že nejel na košt vína proto, aby pil mléko. „Každý jsme vypili pár skleniček. Na druhou stranu, ty v mém případě nehrály vůbec žádnou roli. Byl jsem v pozici toho, kdo se bránil a byl napadnut,“ uvedl. Zdůraznil, že útočníka ničím neprovokoval a nedal mu žádný podnět k napadení.

Nedělní incident nyní prověřuje policie. „Kriminalisté na případu intenzivně pracují, prověřují veškeré okolnosti, získané poznatky a provádí další úkony dle pokynů státního zástupce. Ztotožnili jsme muže, kteří jsou podezřelí z útoku. Oba jsou z Uherskohradišťska,“ uvedla mluvčí zlínské policie Milena Šabatová.

Odmítla odpovědět na otázku, zda lze potyčku mezi muži klasifikovat jako napadení veřejného činitele. „Konečná právní kvalifikace tohoto případu dosud nebyla stanovena,“ dodala.