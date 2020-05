Bytovky v centru Zlína získaly povolení krátce před změnou územního plánu

Tyršovo nábřeží u řeky Dřevnice nedaleko centra Zlína se mění. Staré objekty šly k zemi a na jejich místě začne v září vyrůstat šest domů, v nichž bude 110 nadstandardních bytů. Hotové mají být do dvou let.

Zájem o byty je podle developerské společnosti Downtown Invest značný, i když ceny nejsou právě nízké. Vychází zhruba na 70 tisíc korun za metr čtvereční.

„Poptávka je obrovská. A to díky tomu, že se ve Zlíně v minulosti byty nestavěly,“ uvedl Michal Malaník, který developerskou firmu zastupuje.

„Zájem trochu brzdí cena bytů. Ceny jdou nahoru, protože se zdražují stavební materiály i práce,“ doplnil.

V třípatrových domech s ustupujícím čtvrtým patrem budou byty různých velikostí od 1+kk až po 5+kk s terasou a výtahem. Každý bude mít jedno stání pro auto v přízemí. V podzemí ne, aby se cena bytů ještě nezvedala.

„Pak by metr bytu stál 100 tisíc korun. Jedno patro směrem dolů znamená co do nákladů dvě patra směrem nahoru,“ podotkl Malaník.

Do garáží nových bytovek povedou dva jízdní pruhy a dva pruhy ven, aby si auta nepřekážela. Tyršovo nábřeží bude dále jednosměrné.

Firma dostala stavební povolení loni v říjnu a v prosinci se změnil územní plán města, podle něhož by už taková výstavba na Tyršově nábřeží zřejmě být nemohla. To platí také pro bytový dům s 19 byty na nedaleké Čepkovské ulici od téhož investora. Má začít vznikat letos.

„O povolení jsme žádali už dříve. O dům v Čepkovské ulici před pěti lety, o domy na Tyršově nábřeží před čtyřmi lety,“ zmínil Malaník.

Proti výstavbě měla výhrady řada obyvatel Čepkova. Některým vadilo právě i to, že společnost dostala povolení krátce před změnou územního plánu.

Podle vedoucího oddělení prostorového plánování radnice Ivo Tučka však stavební úřad musí vydávat povolení bez ohledu na to, že mají zastupitelé schvalovat změnu územního plánu.

„Zastupitelé změnu můžou schválit a nemusí, stavební úřad by se k tomu neměl upínat,“ řekl Tuček.

Změna územního plánu spočívala v úpravě jeho textové části, kde je uvedeno, že nová zástavba má respektovat strukturu a charakter okolní zástavby. V okolí jsou jen rodinné domy, byť některé větší.

„V tomto ohledu by se dalo polemizovat o tom, zda záměry, které byly povolené, by teď bylo možné schválit,“ popsal Tuček. „Je tam intenzivnější výstavba, ale odpovídá potřebám města. Když potřebujeme více bydlení, je lepší stavět blíže centru než na okraji,“ doplnil.

Koncem března začaly vznikat také byty v Sadové ulici přímo v centru Zlína. Bude se tam nacházet rezidenční bydlení s 50 byty velikosti 1+kk až 4+kk. I tady je podle investorské firmy SMO zájem značný.

„Dvě třetiny bytů už máme prodané. Dokončení a předání bytů novým vlastníkům plánujeme na konci roku 2021,“ sdělil ředitel investic a správy nemovitostí SMO Martin Dlabač.