Premium Koňská kopyta rytmicky bušila do písku kamenité pěšiny. „Prr! Kdo to tam parkuje u pole?!“ zabručel kočí. Dva muži na...

Pandemie mi víc dala, než vzala, říká raper Yzomandias

Rapuje o tom, co žije. A žije to, co rapuje. Jeho tvorba není hra. Dává do ni celou svou duši, sám sebe. Možná proto je...