Konverzace se smajlíky napomáhá randění a sexu, říká studie

Její autoři z prestižního The Kinsey Institute k ní měli velmi pádný důvod. Mobilní zařízení a digitální komunikace prostupují našimi životy skrz naskrz a samozřejmě zprostředkovávají i flirtování. A smajlíky nám pomáhají, aby se smysl našich zpráv neztratil v překladu, aby konverzace otevřela velkoryseji dveře emocím, abychom získali další nástroj pro sebevyjádření.

Funguje to však v praxi? Vedou emotikony k lepší neverbální komunikaci? Jak často je lidé používají a proč? Právě tyto otázku si vědci položili a věnovali jim hned dvě studie.

K potenciální partnerce i k sexu skrze smajlíky

V první práci, která vyšla v magazínu PLOS One, se obrátili na pět tisíc tři sta dospělých nezadaných mužů a žen, ve věku od 18 do 94 let. Zjistili, že smajlíky pravidelně používá ve spojení s dostaveníčky téměř 30 procent z nich. Nejen proto, že je jejich vložení rychlejší než rozepisování se, ale též proto, že se skrze ně lépe vyjádří emoce, líčí server geek.com. A je to úspěšná sázka. Studie shledala, že pravidelné používání smajlíků vede k většímu počtu prvních schůzek a k častější sexuální aktivitě.

„Beztak ho máš malý“. Smajlík může vyjadřovat i malý penis Ono gesto je vypovídající, velmi srozumitelné. Naznačuje, že něčeho je opravdu málo. Nebo že něco je opravdu malé. Proto se stalo jeden z emotikonů pro rok 2019 předmětem zájmu. Přímo volá po tom, aby byl chápán jako gesto pro malý penis.

Emotikony však nejsou pouze na jednorázový efekt. V druhé studii totiž věci zjistili, že smajlíky pomáhají udržovat kontakt i po prvním rande a vedou k následné sexuální aktivitě. Jinými slovy, vyšlapávají cestu dlouhodobému vztahu.

„Výsledky našich studií předpokládají, že emotikony lze strategicky používat k tomu, aby se zprávy obohatily o vyjádření, která uspokojují základní lidskou touhu po citu, emocích, intimní komunikaci a mezilidské blízkosti,“ píší poněkud chladně vědci a v obdobném duchu pokračují: „Jinými slovy, používání emotikonů dovoluje aktérům komunikovat směrem k potenciálním partnerům významné citové informace. A to umožňuje úspěšné intimní napojení a více romantických i sexuálních příležitostí.“

Poznamenávají, že jejich studie čerpá z evoluční teorie, teorie afektivity a teorie sociální penetrace, a zdůrazňují, že pomáhá ukázat, že skrze studium emotikonů můžeme lépe pochopit lidskou sociální psychologii v moderním, digitálním světě. „Afekty a jak posílání, tak přijímání emotikonů je pro lidskou zkušenost, komunikaci a vytváření vztahů zásadní,“ píší autoři: „Schopnost a ochota pocity komunikovat, i skrze emotikony, poskytuje důležité podněty a signály, které lidé využívají, aby si našli potenciálního partnera.“

Server Bustle připomíná, že komunikaci tváří tvář, skrze níž můžeme poznat například to, zda nám s danou osobou „funguje chemie“, pochopitelně nemůže nic nahradit. Dodává však, že emotikony nás mohou šanci takové osobní komunikace přiblížit.