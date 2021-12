Světem smajlíků covid neotřásl. I v roce 2021 mu kralovaly slzy smíchu

Smajlíků existuje celkem 3 663, používá je dvaadevadesát procent online uživatelů. Snaží se jimi postihnout své reakce, pocity, emoji mají ambice přidat naší elektronické komunikaci něco lidštějšího. Nejčastěji jsme přitom v roce 2021 sahali po obrázku obličeje se zvednutým obočím, doširoka rozevřeným úsměvem a slzícíma očima, po tváři se slzami štěstí. Je to veterán, rozličným statistikám kraluje již celé roky.

V roce 2015 vyhlásil onen piktogram zcela průkopnicky slovem roku Oxfordský anglický slovník, rovnou přitom vyzraďme, že slovem roku 2021 tituloval termín „vakcína“. Podle serveru Business Insider jsou slzy smíchu králem smajlíků přinejmenším od roku 2017. A to navzdory tomu, že server BuzzFeed konstatoval, že onen smajlík je v těžké nelibosti u generace Z, která ho považuje za trapný. Celkem tvořily slzy smíchu pět procent všech používaných smajlíků.

Na druhém místě se podle dat Unicode Consortium, mezi jehož členy patří Google, Apple, Facebook, Microsoft, umístilo červené srdce, i to si udrželo pozici z roku 2019. Na třetí místo se dokutálel smajlík ROFL, symbol nezastavitelného smíchu nad něčím extra směšným nebo absurdním, ten si ve srovnání s posledním žebříčkem o jedno místo polepšil. Čtvrtou příčku obsadil vztyčený palec, na pátém je zoufale plačící obličej. Celá první desítka vlastně zůstala tatáž, obměnily se jen docela obdobné symboly, dvě srdce v „top ten“ vystřídal usmívající se obličej se třemi srdci, referuje magazín The Verge.

Velmi flexibilní piktogramy

„Beztak ho máš malý“. Nový smajlík může vyjadřovat i malý penis Ono gesto je vypovídající, velmi srozumitelné. Naznačuje, že něčeho je opravdu málo. Nebo že něco je opravdu malé. Proto je emoji, které se dostalo do finálního seznamu organizace Unicode Consortium pro rok 2019, nyní předmětem zájmu. Přímo volá po tom, aby bylo chápáno jako gesto pro malý penis.

Stabilita první desítky podle listu The New York Times dosvědčuje pružnost emoji. „V zásadě to znamená, že pro sdělování široké sady výrazů, dokonce velmi specifických konceptů, máme vše, co potřebujeme,“ přitakala listu Jennifer Danielová, která předsedá podvýboru pro smajlíky konsorcia Unicode a je kreativní ředitelkou v korporaci Google. Svědčí o tom i fakt, že první stovka smajlíků obsáhne 82 procent veškerého sdílení emoji.

A flexibilitu dosavadních symbolů vysvětluje Danielová na příkladu: „Nepotřebujete emoji pro covid, protože máte bicepsy, injekční stříkačku, náplast, to vlastně pokrývá totéž.“ A skrze ony symboly se pandemie do používání emoji přece jen vepsala, piktogram injekční stříkačky vyšplhal z 282. místa v roce 2019 na letošní 193. pozici, mikrob z 1 086. položky seznamu před dvěma lety na současné 477. místo.

Příliš fádní smajlík smíchu?

Žebříček může leckoho překvapit, například smajlík, který by podle očekávání mohl být svou nekomplikovaností jedním z nejfrekventovanějších, na předních příčkách schází. Docela civilně se smějící smajlík, v angličtině nese název „slightly smiling face emoji“, není v kurzu. Nejenže se do první desítky nedostal, neprodral se ani do první dvacítky.

Skončil na osmadvacátém místě, zaklíněn mezi tleskající ruce a zrudlý obličej s pozvednutým obočím, který vyjadřuje rozpaky nebo překvapení, stěžuje si článek v magazínu The Verge. Přesto to je pro usmívající se obličej progres, v roce 2019 byl až padesátý.