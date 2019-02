„Beztak ho máš malý“. Nový smajlík může vyjadřovat i malý penis

Komentátoři tedy například předpovídají, že s ním budou moci dávat ženy políčky mužům, kteří je na sociálních sítích sexuálně obtěžují. Symbol může totiž provinilci možné vzkázat, že si dotyčná myslí o jeho mužských dispozicích své, soudí například magazín Vice. Za to, že emoji bude využíváno převážně jako výraz soudu ohledně velikosti penisu, má též server meaww.com.



Připomíná však, že kreativita uživatelů nezná mezí. A jako doklad uvádí spokojenou reakci, s níž emoji, které je v systému Unicode Stanard oficiálně nazvané „Pinching Hand“, přivítal jeden z uživatelů: „Konečně! Konečně emoji, které vystihuje můj rozsah pozornosti.“

Ostatně i magazín Vice si dokáže představit více užití „Pinching Hand“. „Je rovněž skvělé pro znázornění selhání kapitalismu, pokud jde o neadekvátní minimální mzdu nebo vaši mizernou výplatu,“ nabízí další možnosti.

Prvek popkultury a výpověď o společnosti

Nová várka oficiálních symbolů nazvaná Emoji 12.0 zahrnuje celkem 59 nových emoji, 75 při zohlednění genderových variací, a 230, vezmeme-li v úvahu i barvy kůže. Kromě emoji, jemuž se ihned začalo říkat „malý penis“, přináší edice například i kapku krve, ta má znázorňovat menstruaci.

Nové symboly jsou i pro různé druhy postižení, zahrnují vozík ruční i elektrický, osoby se slepeckou holí i vodicím psem, osoby používající znakový jazyk.

Edice vychází vstříc četným žádostem a přináší uživatelům i bílé srdce. Server Bustle dokonce upozorňuje, že toto emoji bylo jedním z nejpožadovanějších v roce 2018, byť upřímně dodává, že naprosto netuší proč.

Emoji jsou jako pevný prvek popkultury odrazem společenských pohybů. Ohlášené vydání je již šestou aktualizací od roku 2014. V roce 2015 tak například Unicode Standard zavedl pestřejší nabídku ohledně barvy kůže, rok nato se rozšířilo zastoupení žen, v roce 2017 nabídka vyšla vstříc genderové inkluzivitě.

Inkluzivita je společným charakteristickým rysem i letošní edice, shrnuje list The New York Times. Proto se objeví symbol osob držících se za ruce v mnoha rasových i genderových vydáních, kromě bikin se nově bude moci po dlouhém boji Florie Hutchinsonové používat i symbol jednodílných plavek, objeví se indické sárí. Celkově tak počet emoji stoupne podle serveru USA Today na 3 053.

O zavedení nových symbolů usilovali běžní uživatelé, nevládní organizace i firmy. Například online seznamka Tinder vedla kampaň za pestřejší zastoupení dvojic rozličných ras a genderových identit. „Láska je univerzální. A nadešel čas, aby byly v naší univerzální řeči zastoupeny i mezirasové dvojice,“ říká web seznamky. Ken Tanabe z organizace Loving Day souhlasí: „Emoji vzkazuje: Haló, jsme tady i my, jsme součástí konverzace. Jsme součástí komunity. Jsme v ní zastoupeni tou nejosobnější částí našich životů.“

Firma Apple se poté zasazovala za doplnění symbolů zachycujících postižení. Spolupracovala s ní například americká Národní asociace hluchých lidí.

Jennifer 8. Lee, která pracuje v podvýboru firmy Unicode pro emoji a která založila organizaci Emojination, vysvětluje, že požadavky na doplňování symbolů jsou pestré. Lidé se dovolávali a dovolávají toho, aby symboly nezapomínaly na bezvlasé lidi i lidi s kudrnami, na hidžáb apod. A ony požadavky jsou podle ní přirozené. „V mnoha případech souvisí s tím, aby lidé dokázali světu říci ´To jsem já´,“ cituje ji list The New York Times. „Snaží se o to, aby byli v emojilandu zastoupeni i oni.“

Šestá edice vstoupí v platnost letos v březnu. V mobilních telefonech by měla být dostupná v říjnu či listopadu.