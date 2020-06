Na rande i podle politiky. Štěpení společnosti dopadá na seznamování

„Politická polarizace je fenomén, o němž by měli mluvit všichni,“ shrnoval svou analýzu v květnu letošního roku server Caixa Bank Research. A ostatní pozorovatelé i instituce se shodují, politika štěpí společnost stále silněji a radikálněji. A fraktury vedou i skrze tak intimní oblast, jako je seznamování se a hledání partnera. A nezačalo to včera.

„Je to všude. Nevybavuji si, dokonce ani z období války ve Vietnamu, že by bylo ve vzduchu tolik animozity a jedu, jako je tomu dnes,“ přiznal už před třemi lety serveru Women´s Health Magazine partnerský a rodinný terapeut Gary Brown. „Dokonce i lidé, kteří se navzájem hluboce milují, padají za oběť politice osobního ničení, kdy nestačí s někým nesouhlasit, kdy musíte zničit jeho i všechno, za čím stojí.“

Podle aktuálních výzkumů dvou velkých seznamovacích aplikací to platí stále. Marie Sullivanová, viceprezidentka Dating.com, zdůrazňuje, že starost o vliv politiky na chování adeptů na seznámení je dnes pro její byznys nezbytností. „V době, kdy jsme politikou obklopeni, je důležité sledovat, jaký dopad na seznamovací byznys má,“ líčí ve zprávě o výzkumu svého serveru.

Před politikou chceme utéct, řešit ji však musíme

A dodává, že dopad je velký. Analýza zaznamenala obří nárůst toho, že si uživatelé ke svým profilům doplňují politické charakteristiky. Je to přitom paradoxní jev, jak vysvětluje.

Na jedné straně nezadaní lidé hledají na online seznamkách rozptýlení od světa plného politiky a nechtějí, aby politika vpadávala a okupovala i seznamky. Jenže na straně druhé vnímají, že politické postoje jsou důležitým aspektem vztahů.

Tak podstatným, že kvůli nim může známost i skončit. Právě to ostatně zažilo 67 procent respondentů výzkumu Dating.com, nesou si zkušenost rozpadu předchozích vztahů kvůli rozdílnosti politických názorů, jak přiznali. Na 84 procent nezadaných mužů a žen v průzkumu rovnou uvedlo, že by vůbec neuvažovali o schůzce s nositelem opačných politických postojů.

Politika do seznamování vstupuje. Více než polovina mužů a žen sice prohlašuje, že vnikne-li do před-schůzkové konverzace, odradí je to a je to pro ně minusový ukazatel. Jenže zároveň uživatelé platformy vykázali třiačtyřicetiprocentní nárůst hovorů o politice. Politika je dnes v hlavě každého a naším hlavním zjištěním je, že silně ovlivňuje i chování na seznamovacích aplikacích, uzavírá server.

Krátkodobému vztahu politika nevadí

Zjištění potvrzuje i výzkum serveru It´s Just Lunch. Třiašedesát respondentů uvedlo, že by se na rande vydalo pouze s člověkem, který zastává podobné politické názory a přesvědčení. Ostatně, 33 procent již má za sebou zkušenost, že dostaveníčko bylo politickou neshodou zničeno. Jak ošidnou roli politika pro potenciální vztah hraje a jak citlivým terénem je, naznačuje i názor 41 mužů a 40 žen, podle nichž je mluvit o politice na první schůzce příliš riskantní.

Záleží však na ambicích a plánech. Padesát procent mužů a žen totiž soudí, že vztah s protějškem zastávajícím opoziční politické postoje může být v souladu s krátkodobým vztahem, na rozdíl od dlouhodobého. A 58 procent mužů, ovšem jen 38 procent žen si dokonce myslí, že rande s člověkem z opozičního politického tábora sice nemusí vést k dobrému dlouhodobému vztahu, ale může zažehnout fantastický plamen vášně.

Osmatřicet procent nezadaných žen se raději rovnou vyhýbá dostaveníčkům s muži silného politického přesvědčení, ať je jakékoli. Obdobně to vidí čtvrtina mužů.

Server Big Think poté přikládá doporučení, jak s politikou při seznamování se nakládat. Zaprvé je nutné správné načasování, v prvních chvílích dostaveníčka na otevření otázky politiky vhodná doba jistě nebude. A načít byste ji měli opatrně, citlivě, spíš obecně. Vyplatí se vysvětlit, že je pro vás důležitá a že se o ní tedy bavíte s každým, kdo o to stojí. A rozhodně je třeba mít respekt a být vnímavý, byť jsou vaše politické názory jakkoli zakořeněné a silné.