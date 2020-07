Zpráva o nových otcích: přebalují, pečují, cítí poporodní deprese

Opravdu tě to baví? Nebo to děláš, protože to teď dělají ostatní chlapi? Tyto otázky položil otec synovi. Kvůli nim se pohádali oni, jejich manželky a pak ještě všichni čtyři navzájem. Otci je 58 let, synovi 34. Údaje o jejich věku jsou podstatné, protože jde o ukázku jednoho z nejčastějších současných střetů generací.