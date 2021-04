VIDEO: Páni v ohrožení. Obranou před rakovinou prostaty je prevence

„Je pravda, že u mužů slova jako prostata a urolog vyvolávají asociace stáří, nevýkonnosti,“ přiznává lékař. Dodává však, že trend se mění: „Přibývá mladších mužů, kteří přicházejí na preventivní vyšetření, aniž by je do ordinace přivedly obtíže.“

Co je čeká? Urolog klienta vyzpovídá na předchozí onemocnění, subjektivní vnímání. Pak přichází na řadu vyšetření zevního genitálu, lékař sáhne prstem na prostatu přes konečník. „Může to vyvolávat rozpaky, ale pacienti s tím nemají žádný vážnější problém,“ doplňuje Josef Stolz.

Protože v počátečních stadiích karcinomu prostaty nemusí toto vyšetření nic odhalit, sáhne se k odběru krve na prostatický specifický antigen. Pokud je jeho hodnota vyšší, přichází na řadu specifické vyšetření. Urologové mají k dispozici jeho pokročilejší variantu.

„Fúzní biopsie kombinuje několik metod. Jednak je to zobrazovací metoda magnetické rezonance, při určitých projekcích se zobrazí ložiska, která by mohla znamenat nádor. My poté data dokážeme dát do reálného času díky ultrazvukovému zobrazení prostaty. Je to jako zámek a klíč,“ popisuje lékař a zdůrazňuje: „Přesně tak víme, kde ložisko je, dokážeme odebrat vzorky přímo z něj. To bychom bez magnetické rezonance nedokázali. A ultrazvuk nám dodá čas.“

Vzorky se poté odebírají dvěma způsoby, přes konečník, ovšem nyní též z hráze, metodou transperineální biopsie. „Dosáhneme tak na místa prostaty, na něž bychom se přes konečník nedostali, navíc minimalizujeme riziko sepse,“ líčí lékař.

Kdy? Jedno hledisko je věk, druhé potíže

A kdy se do urologické ordinace vydat? „Procento pacientů, kteří mají karcinom prostaty kolem čtyřicítky, je minimální. A bývá za tím faktor dědičnosti. Obecné doporučení je: urologa navštívit po padesátce, nebo když se objeví potíže,“ říká Josef Stolz.

Pacienta Josefa na onemocnění prostaty potíže neupozornily. „Nepociťoval jsem vůbec nic, neměl jsem problémy s močením, netrpěl jsem bolestí,“ říká. Onemocnění odhalilo preventivní vyšetření, následovala fúzní biopsie.



„Cítíte jen dvě píchnutí, jako když vám odebírají krev, poté už nic,“ popisuje. A za včasné podchycení a řešení nemoci je rád. „Když vám lékař řekne, že z devětadevadesáti procent je to u mužů do sedmdesátky bezproblémové, je to uklidňující. I když dojít může samozřejmě k čemukoli. Mám to nastavené tak, že o tom moc nepřemýšlím, že to prostě musí pryč, je třeba to vyřešit,“ dodává.