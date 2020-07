Pivo se zmrzlinou? Proč ne, říká pivní znalec Jan Kočka

Na vaření piva se v Česku vrhl kdekdo. Není to na úkor kvality?

Může být, ale nemusí. Velké pivovary dřív říkaly: „Máme odborníky, varnu nám řídí počítač, kvalitu průběžně kontrolujeme v laboratoři, ale minipivovary buší jedno pivo za druhým. A když se jim várka nepovede, prostě to označí za novinku.“ To už dávno neplatí. Naučit se vařit pivo není nic složitého, na základy metodou pokus – omyl stačí deset várek. Při dodržení základních pravidel na pivu není moc co pokazit, zvlášť když vám někdo trochu poradí. Často to funguje tak, že zkušený sládek dohlíží i na několik minipivovarů, ve kterých vaří nadšenci bez vzdělání v oboru.