VIDEO: Svou hospodu bránili štamgasti nahotou a zpěvem

Na onom místě, na rohu Greek Street a Romily Street, stála hospoda od osmnáctého století, ve dvacátém ji proslavil její majitel Norman Balon. Získal reputaci „nejhrubiánštějšího hospodského“, podnik však provozoval neuvěřitelných šedesát let až do roku 2006.

Tehdy jej vystřídali provozovatelé pod vedením Alastaira Choata. Za jeho éry si podnik jako jeden z mála udržel tradici i zakořenění v místní komunitě. Vepsal se do ní přívětivostí a domáckou atmosférou.

Vesnická hospoda uprostřed Londýna

„Lidé se tu cítí bezpečně. Vědí, že i když i když je jim mizerně, nebo naopak skvěle, když prohýřili celou noc a dveřmi sem vpadnou v jedenáct dopoledne, bude tu o ně postaráno,“ řekl pro list Standard Choat. „Že o ně bude postaráno, místo toho, aby slyšeli ’vypadněte’, ’jste moc opilí’, ’teď se s vámi párat nemůžeme’. Je tu pocit bezpečí.“

Letos se navíc stala hospoda, jejímž pravidelným návštěvníkem byl například herec Peter O’Toole, prvním vegetariánským a veganským pubem v Londýně. Poté navíc dostala i nudistickou licenci, při speciálních akcích v ní mohli chodit zákazníci i personál nazí. Choat vysvětlil, že to tak štamgasti chtěli: „Podnik Coch and Horses dělají lidi. Není to obráceně.“

Hospoda dokázala vyvažovat své celolondýnské renomé a lokální ráz. Byla jak legendární londýnskou putykou, tak „vesnickou hospodou pro Soho“, cituje Morning Advertiser Choatova slova.

A připomíná, že jednou z jejích ikonických postav byla Soho Pam, „výjimečná žena“, která žila roky na ulicích Soho a byla v podniku známá. Když v roce 2012 zemřela, Choat pomáhal s uspořádáním pohřbu, do jeho hospody se se Soho Pam přišlo rozloučit sto padesát lidí. V hospodě se konala i narozeninová party někdejšího proslaveného provozovatele Normana Balona. Podnik organizoval například pamětní akci k první světové válce, při níž se na okolní budovy promítaly fotografie vojáků. „Pokud by hospodu provozoval Fuller, nic z toho by se neodehrálo,“ uvedl v lednu letošního roku Choat.

Významně investujeme, zvedneme úroveň

Vše se však má změnit. Řetězec provozující kolem čtyř stovek restaurací, hospod a hotelů Fuller, Smith & Turner totiž Choatovi neprodloužil pronájem. Nejen štamgasty to uvrhlo do zoufalství, zatímco na baru podepsalo protestní petici pět tisíc lidí, v sousedství se sešlo dalších deset tisíc podpisů. Obávají se, že z podniku udělá majitel typický tuctový řetězcový produkt bez duše a že hospoda přijde o svůj unikátní charakter.

Na protest se tedy organizují i nudistické dýchánky s pianem a zpěvem. V sobotu 15. června se bude v ulicích Soho konat pouliční slavnost s kapelami, přenášená stanicí Soho Radio, informuje server timeout.com. Bude to však rozlučková party, pivovar se přemluvit hlasem zdola nepodařilo, podnik definitivně přebírá 23. června.

Společnost Fuller, Smith & Turner dala vědět, že „do fantastického prostoru bude významně finančně investovat“. Ihned zahájí rekonstrukční práce, aby podnik „zvedla na vysokou úroveň, otevřela ho co nejdříve jako přívětivou hospodu pro obyvatele Soho i turisty“.

Společnost Fuller, Smith & Turner provozovala též rodinný pivovar Fuller, ten však v lednu roku 2019 prodala v přepočtu za 7,4 miliard korun japonskému pivovaru Asahi Group, který v březnu 2017, spolu s dalšími evropskými pivovary, převzal i Plzeňský Prazdroj.