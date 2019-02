Nezničitelný Sam: kocour přežil za války tři potopené lodě

Jeho kariéra začala na německém křižníku Bismarck, který byl na vodu spuštěn 14. února 1939. Slavnostního uvedení bitevníku do služby se osobně účastnil Adolf Hitler. Loď patřila mezi nejsilnější bojová plavidla na světě a měla spolu s dalšími ocelovými válečnými monstry Němcům pomoci ovládnout Atlantik.

V květnu 1941 se nalodilo na 2 200 námořníků, jeden si vzal do kajuty milovaného kocoura a chlouba německé Kriegsmarine, válečného námořnictva, vyplula z polského přístavu Gdyně na svou první cestu. Jenže už za pár dnů šla ke dnu, poslala ji tam britská torpéda.

Ze dvoutisícové posádky se zachránilo 115 mužů a jeden kocour. Na kusu prkna ho na moři objevila posádka britského torpédoborce HMS Cossack. Kocour se brzy stal miláčkem jeho námořníků, kteří ho pojmenovali Oscar. Kocour několik měsíců bavil námořníky, chytal myši, zatímco torpédoborec doprovázel konvoje lodí spojenců ve Středozemním moři a Atlantiku.

Jenže Němci se nechtěli vzdát, podnikali další výpady a útoky a při jednom z nich ponorka U-563 poslala britský torpédoborec ke dnu. Výbuch torpéda zabil 159 námořníků, Sama však ne. Když se loď tažená na laně po třech dnech potopila, kocour byl už na pobřeží.

„Šťastné“ lodi štěstí nepřinesl

Dostal přezdívku Nepotopitelný Sam a putoval na letadlovou loď HMS Ark Royal, shodou náhod na tu, která napomohla potopení Bismarcku. Ark Royal byla známá jako „šťastná“, přežila totiž několik misí. Jenže ne tu s Oskarem čili Samem na palubě. Na cestě z Malty směr Gibraltar přišel výpad německé ponorky U-81. Torpédem poškozenou loď se Britové snažili dotáhnout na základnu a tam ji opravit, ale nepodařilo se. Potopila se 30 kilometrů od Gibraltaru.

Všechny pasažéry se předtím ovšem podařilo zachránit, kromě jednoho. Na Sama se zapomnělo. Později ho objevil motorový člun doslova přilepeného na plovoucím prkně. Byl prý „nezraněný, ale velmi rozzlobený“.

Tím však jeho služba na moři skončila. Námořníci sice věděli, že kočka má devět životů, ale nechtěli s kocourem, který evidentně štěstí nenesl, riskovat potopení dalších šesti lodí. Sam byl s konečnou platností převelen na souš, nejdříve do domu guvernéra Gibraltaru, později do města Belfast. V poklidu lovil myši dalších 10 let, zemřel v roce 1955.