Velký hon na lochnesku. Hledá ji technika, která dosud jezero nezkoumala

Velké akce pořádané Loch Ness Centre a nezávislým výzkumným týmem Loch Ness Exploration se účastní přes sto nadšenců, kteří propadli magnetismu mýtu o lochneské příšeře. A kteří chtějí její existenci vyvrátit nebo doložit za použití nejpokročilejších technologií, včetně těch, které se dosud nepoužily ani ve vyhlášeném skotském jezeře, ani v jiných sladkovodních vodách. Rozhodně je víc těch, kdo by o přebývání mýtické příšery přinesly důkazy.

Zájemců o angažmá bylo tolik, že pořadatelé museli nábor dlouho před akcí ukončit. Dnes jsou tak již dostupná pozorovatelská stanoviště jen online, aby je zaujali nadšenci, kteří chtějí sledovat, zaznamenávat a hlásit neobvyklé jevy na jezeře z domova. Je to největší pátrání od průzkumu v roce 1972, který ovšem neměl k dispozici dnešní vybavení.

Téměř všichni doufají, že při velkolepé akci vyjde realita vstříc lásce k záhadám. Že vydá stopy, alespoň náznaky existence tvora, jemuž se něžně, téměř zamilovaně přezdívá Nessie.

Nedočkavé čekání na velký průzkum

„Zcela jistě budeme mít na vodě dost očí. Potřebujeme jen dobrou viditelnost a další podmínky,“ uvedl Alan McKenna z iniciativy Loch Ness Exploration pro CNN. A nezastíral optimismus ani obezřetnost: „Myslím, že je velmi silná šance, že něco o tomto víkendu zaznamenáme. Pak to však samozřejmě povede k otázce, co to je.“

V půlhodinovém vystoupení ve facebookové skupině Loch Ness Exploration McKenna zdůraznil, že aktuální víkendový průzkum vítal jak optimisty, kteří doufají, že najdou důkazy existence monstra, tak skeptiky, jimž jde o vyvrácení jakýchkoli pochyb.

Připomněl, že vůbec poprvé se pro „oskenování“ jezera použije hydrofon. „S jeho pomocí bychom měli shromáždit databázi zvuků jezera Loch Ness, jak přirozených, tak produkovaných člověkem,“ uvedl. Zvukový průzkum by se měl odehrát v sobotu mezi desátou a třináctou hodinou.

Do dnešního rána se ve facebookové skupině nadšenci formovali, povzbuzení jim dodal článek ze skotského listu The Press and Journal. Popisuje, že podle aktuálního výzkumu provozovatelky tiktokového kanálu Loch Ness Monster Official Paige Daley je kolem Loch Ness rozsáhlý systém podzemních jeskyní, které jsou z jezera přístupné skrze nedlouhý kus řeky. Místní průvodce Gary Campbell listu Mirror poznamenal, že o jeskyních se v oblasti mluví po stovky let, až nyní však byly detekovány.

Pro stoupence existence lochneské příšery to přirozeně znamená naději: snad právě v oné síti jeskyň se lochneska skrývá, to proto ji předchozí pátrání nenašla. Přesto však přinejmenším předvoj pátračů zachovává opatrnou zdrženlivost. „Alespoň za prozkoumání to stojí,“ usoudil ve facebookové debatě McKenna.

Další přistupují k pátrání s velkým nadhledem, zaznělo i realistické shrnutí, že lochneska se obvykle objevuje po páté sklence whisky. Jiná členka skupiny Rosie Hughesová se pak svěřila s vlastním setkáním s údajnou příšerou, bylo jí jedenáct dvanáct, u jezera byla s rodiči, když prý u kamenné pláže uviděla tvora s tmavou kůží, ne černou, dlouhým krkem, tlamu skláněl k pláži.

Právě údajný tvor, snad dinosaurus, který přežil jako návštěva z pleistocénu, je terčem víkendového pátrání. Jeho účastníci, sjeli se z celého světa včetně Japonska a Nového Zélandu, mají k dispozici též například drony, které budou pomocí infračervených kamer pořizovat termální snímky vody, shrnuje list The Guardian. Desítky dalších dobrovolníků pak budou sledovat dalekohledy, s připravenými kamerami a mobilními telefony, zda na hladině nepostřehnou neobvyklý jev, pohyb, snad dokonce objekt.

Pořadatelé označují víkendovou akci za „pátrání po pravdě“.

Dlouhý život legendy

Domov údajné nestvůry je jedním z největších jezer na britských ostrovech, je dlouhé čtyřiatřicet kilometrů, široké kilometr a půl, jeho dno je v hloubce 230 metrů. První psaná zmínka o podvodním netvoru pochází z roku 565 našeho letopočtu, je připisovaná irskému mnichu Saint Columbovi, který měl lochnesku vidět. O existenci tvora však mají svědčit i kresby vryté do kamenů pocházející až ze starověku, připomíná server NPR.

Legendárního tvora se týkají dvě svědectví z osmdesátých let devatenáctého století, zájem o něj však nastartovaly především třicáté roky následného století. V květnu vypověděla Aldie a John Mackayovi o svém setkání s obrovským tvorem s tělem velryby, který se sunul, vinul a potápěl jezerem, na němž dělal obří vlny jako parník, sledovali jej asi minutu. Jejich svědectví přinesl list The Inverness Courier, zřejmě poprvé se v něm použilo slovo „příšera“.

Ještě detailnější popis přinesl o necelé tři měsíce později George Spicer, tvora vykreslil do podoby, která mu již zůstala: velikánské tělo, podle Spicera osm metrů dlouhé, metr a půl vysoké, a dlouhý úzký krk, dosahoval prý tří až čtyř metrů a byl o něco tlustší než sloní chobot. Údajný pozorovatel tvora připodobnil k prehistorickému dinosaurovi. Podle skeptických kritiků na tom něco mohlo být, protože měli za to, že Spicera ve skutečnosti inspiroval americký film King Kong, který se právě promítal a v němž se obdobný dlouhokrký dinosaurus sápe z jezera. Spicerovo vykreslení monstra však bylo dostatečně působivé na to, aby k jezeru od oné doby přitahovalo davy turistů, magnetizovaných představou příšery.

Nadšení a zájem téhož roku ještě přiživila fotografie Hugha Graye, ačkoli na ní byl podle jedněch kritických pozorovatelů pes, podle jiných vydra, podle dalších potápějící se labuť. „Tato fotka začala moderní éru honu na Nessie. Do té doby to byla jen lokální záhada,“ vysvětlil listu The Washington Post Roland Watson, který o snímku napsal článek pro magazín Journal of Scientific Exploration a je autorem knihy Fotografie lochneské příšery.

Rok po Grayově snímku vysekl po svém údajném rendez-vous s lochneskou náčrtek tvora podobného plesiosauru jistý Arthur Grant. Především se však objevila ikonická fotka, nejznámější snímek údajné lochneské nestvůry: z hladiny jiskřivého jezera ční úzký krk s malinkou hlavou údajné Nessie. Snímek z roku 1934 lochnesku proslavil, přinejmenším od roku 1944 však panuje většinová shoda na tom, že je podvrhem.

Následovala další svědectví, fota, filmy. Světem nadšených milovníků záhad defilovaly nezřetelné formace pod vodou, stíny na hladině, podivně rozčeřená voda.

Neprůkazné sonarové záznamy, matné fotky

Tajemství přirozeně lákalo výpravy, které se překrásné, ale rozlehlé a hluboké jezero snažily propátrat. První expedice se konala hned v roce 1934, žádná z jejích čtyřiatřiceti fotografií nebyla přesvědčivá, film, který se nedochoval, podle zoologů zaznamenal tuleně.

V rámci deset let působící a početné organizace Loch Ness Phenomena Investigation Bureau poté v letech 1967 až 1968 jezero zkoumal Gordon Tucker z Birminghamské univerzity. S pomocí sonaru nádrž předělil akustickou sítí, která po dva týdny zaznamenávala cokoli, co skrze ni proplulo. Zachytila mnoho objektů, některé byly pravděpodobně hejna ryb, jiné se měly pohybovat rychlostí, která pro ně nebyla typická.

Studie Roberta Rinese z let 1972 a 1975 za sebou nechaly spoustu důvodů pro pře, sváry, škorpení, dokonce posměšky. Sonarové stopy sice zachytily velké plovoucí objekty, ale průkaznost nabídnout nedokázaly. Podvodní fotografie byly nejasné, zatímco podle jedněch zachycovaly tvory podobné plesiosaurům, podle jiných spíše jen změti rejů bublin, kusů skal, něco rybí ploutve, jiné klády.

Operace Deepscan v roce 1987 sonarem odhalila objekt, který měl být větší než ryba. Rines se vydal jezero prozkoumávat ještě jednou, v roce 2001 nalezl na dně jezera zvířecí ostatky a též organismy, které jinak nežijí ve sladké vodě, což by dokazovalo, že by jezero mohlo být propojené s mořem, kam by se lochneska mohla vydávat na výpravy. Poslední Rinesovo pátrání v roce 2008 nenalezlo nic. Jeho autor usoudil, že tvor pravděpodobně padl za oběť klimatickým změnám.

Všechny, kdo by objevení lochneské nestvůry uvítali, nepotěšil ani výzkum z roku 2018. Mapoval stopy DNA v jezeře. Kupodivu nenašel doklady o vydrách ani o velkých rybách jako sumec, nalezl však hodně DNA úhořů. Autoři studie naznačovali, že v jezeře tedy buď žije spousta malých úhořů, nebo se chlubí kusem extrémní délky. Stopy plazů však nenalezli žádné. „Myslím tedy, že si můžeme být dostatečně jistí, že žádný obří šupinatý plaz jezerem Loch Ness neplave,“ uzavřel účastník expedice, novozélandský genetik Neil Gemmell.