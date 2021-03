Bájná lochnesská příšera byl podle všeho úhoř, ukázaly testy DNA

Bezmála devadesát let uplynulo od chvíle, kdy byl ve vodách druhého nejhlubšího skotského jezera spatřen tvor podobný velrybě. Hotelová manažerka Aldie Mackayová jela s manželem v autě, když při pohledu z okénka na klidnou hladinu cosi spatřila. Bylo to černé a plavalo to v kruhu dokola a dolů.