Klement Gottwald to v dětství neměl zrovna snadné – matka ho odložila u příbuzných a šla dělat kojnou, otec, údajně bohatý sedlák, se k němu neznal. Ač se to na něm zjevně podepsalo, dokázal nemožné a ze společenského dna se vyšvihl až na vrchol. Co víte o muži, který je zodpovědný za tolik zvěrstev?