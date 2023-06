„Boží bankéř“ pral špinavé peníze mafii i Vatikánu. Pak ho našli oběšeného

Toho dne, 17. června 1982 časně ráno, si poštovní úředník kráčející přes londýnský most Blackfriars všiml, že z lešení pod mostem visí oběšenec. Přivolaní policisté odvázali a sundali muže bez bot, avšak ve velmi drahém obleku, v jehož kapse byl falešný italský pas na jméno Gian Calvini. Pravou identitu mrtvého zjistili během několika hodin: byl to Roberto Calvi, známý ve své rodné Itálii jako „Banchiere di Dio“ neboli „Boží bankéř“. Ve Velké Británii to jméno nikomu nic neříkalo, avšak na Apeninském poloostrově ho znal skoro každý.

Ještě poslal papeži Janu Pavlu II. dopis, kde psal: „Vše, co se přihodilo a co se přihodí, se děje bez mého vědomí.“