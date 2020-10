Letos jsem prodal nejvíc mikin za celou kariéru, říká stylista Kusalík

Patří mezi největší slovenské odborníky na módní trendy, proslul prací na řadě televizních projektů a obléká moderátory a celebrity, jako je například tenistka Dominika Cibulková. Ve svém bratislavském concept storu ENVY x PRIVEÉ prodává velmi úspěšně také českou módní tvorbu. A to je něco, co se upřímně řečeno mnohým nedaří ani v Česku.



Jak jste se dostal ke své práci?

K ženskému světu, k oblékání, mě to táhlo už odmala. Měl jsem vždy víc kamarádek než kamarádů a po základce jsem šel na oděvní školu. To mi nestačilo, takže jsem chodil pomáhat k jednomu úspěšnému módnímu návrháři.

Takže módu i navrhujete?

Udělal jsem pár modelů, ale poté jsem se více oerientoval na to, co dělám dnes, tedy na práci personal shoppera. Ve svém obchodě nabízím zejména lokální design, protože si myslím, že slovenští a čeští návrháři mohou bez problémů konkurovat těm světovým.

Proslavil jste se prací s tenistkou Dominikou Cibulkovou, ale oblékáte například i řadu televizních moderátorek, jak probíhal váš první kontakt s celebritami?

Hodně záleží na štěstí. Být na správném místě ve správný čas. Bratislava je hodně malá, a když má někdo talent, to samozřejmě nemluvím o sobě, a k tomu opravdu maká a obětuje tomu vše, uspěje. Když si na střední škole moje spolužačky užívaly volné víkendy, já jsem seděl u návrháře, přišíval kamínky, učil se stříhat a šít. Pokud něco opravdu chcete, osud to zařídí tak, že vám dá šanci. A potom už je na vás, jak ji zúročíte.

To zní, jakobyste byl workoholik.

Jsem někdy hodně unavený. Neustálý kontakt s lidmi bere hodně energie, ale já to neberu jako práci, je to radost. Když jsem byl mladší a přišlo zadání od televize „chceme osmdesát modrých košil a klient si z nich vybere“, to byla práce. Ale dnes už nic takového neberu. A k otázce: nevím, jestli jsem workoholik, ale určitě umím odpočívat.

A jak odpočíváte?

Baví mě ležet na pláži, tam vypnu úplně. A baví mě jen tak se procházet městy, Řím, Antverpy... Ale moje nejoblíbenější město je Paříž, tu miluju. Mám tam oblíbené obchody, kavárny, rád je navštěvuju. A miluju masáže, chodím na ně dvakrát týdně.

Prodáváte v Bratislavě hodně českých návrhářů, výrobců. Jak jste se k nim dostal?

Máme elitní designéry, kteří už jsou prověřeni roky, jako jsou Jakub Polanka nebo Ivana Mentlová. A potom je hodně moc mladých návrhářů, které objevíte na sociálních sítích, na Fashion Weeku nebo je vám někdo doporučí. Z těch mladých je to například Adam Kost, který má před sebou ohromnou kariéru, dělá neuvěřitelné pánské věci, neuvěřitelné úplety.

A jak probíhá první kontakt?

Hledají se špatně. Tito velmi talentovaní lidé jsou většinou nesmělí a neozvou se. Zato jiní šijou doma podprůměrné věci, které nemají nic společného s designem, ale budou vám psát e-maily, atakovat vás na sociálních sítích a snažit se vás za každou cenu přesvědčit, abyste je prodávali.

Jaké jsou vaše sny?

Už mám i byt, takže materiální sen nemám žádný. Nosím černé věci a džíny, netoužím po značkových kabátech. Přál bych si, aby fungoval můj koncept a měl jsem hodně spokojených klientů. Stejně jako jsem spokojený já.

Máte tedy vše, co jste kdy chtěl?

Je mi 31 let, a když se podívám zpět na svůj život, mohu na sebe být právem pyšný. Znám spoustu moc hodnotných lidí, v práci i v soukromí, jsem naprosto spokojený.

Jak se na vaší práci podepsal letošní podivný rok?

Prodal jsem nejvíc mikin za celou kariéru. A tepláků. Každý je doma. Když jsem nabízel šaty, nikdo je nechtěl, že si je nemají kam obléct a za půl roku je už budou mít okoukané.

