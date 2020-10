Berte vůni jak svůj šatník, vzkazují zakladatelé Ingredients Storu

Originál je i jejich obchod, sám o sobě je designovým kouskem, parfém si vybíráte v galerii moderního umění, zakomponovali do ní i salonní péči. I díky tomuto konceptu se jim podařilo získat ke spolupráci výrobce exkluzivní světové kosmetiky. Prodávají také interiérové parfémy nebo přírodní pěstící kosmetiku.



Ingredients Store přináší na český trh od roku 2012 kultovní niche parfémy, vonné svíčky a kosmetické produkty, jejichž společným jmenovatelem jsou přírodní ingredience. „Nákup vůně by měl být zážitkem pro všechny smysly, vždyť parfém sám o sobě je umělecké dílo,“ komentuje unikátní koncept Jakub. „Berte vůni jak svůj šatník,“ vzkazují.

Co je pro váš byznys nejdůležitější?

Jakub Kopčák: Vášeň. Když jdete do podnikání jen pro peníze, ale neděláte to z vášně pro danou věc, většinou to nedopadne.

Lukáš Loskot: Nechodíme do práce. Pro nás je to zábava. Nemohl bych ráno vstávat s pocitem, že jdu někam, kde mě to nebaví.

„Nikdy jsem neviděl tolik zvířat na jednom místě,“ napsal Jakub Kopčák po návštěvě rezervace Ngorongoro.

Jak jste se dostali k parfémům?

Jakub: O parfémy jsem se zajímal od dětství, byl jsem v tomto průmyslu zaměstnán od osmnácti let. Vždy jsem stál na druhé straně, na pozici distributora. Předváděčky, objednávky... Vše, co jsem se tam naučil, jsem později využil v našem obchodě.

Jak moc je důležité, že váš obchod stojí v centru Prahy?

Lukáš: U některých značek jsme jediným prodejcem v Česku, takže by si nás lidé pravděpodobně našli kdekoliv, možná jiný typ klientely. Ale záleží zejména na našem konceptu. Kdybychom sídlili někde jinde, asi bychom koncept upravili a naklíčovali na danou lokalitu.

Nakupují u váš spíš Češi, nebo turisté? Přece jen sídlíte kousek od Staroměstského náměstí.

Jakub: Turisté pro nás vždy byli bonus navíc, ale nic, na čem bychom stavěli. Od začátku máme byznys postavený na české klientele, turisté tvoří pouze pět procent.

Lukáš: Díky tomu, co jsme dělali předtím, máme širokou klientelu. Velkou základnu našich fanoušků, kamarádů z časopisů.

Jak jste přišli na zážitkový koncept prodeje?

Jakub: To ani není nápad, vyplynul z konceptu, který prodáváme. Každý produkt má svůj příběh, každá značka parfému má svůj koncept. My to jen přenášíme na naše klienty. Parfém není pro výrobce spotřební produkt, ale umělecké dílo. A z toho jsme vyšli.

Lukáš: Trochu se v našem konceptu, v onom minimalismu, zrcadlíme my sami. Jsou v tom naše emoce. Na dost věcí máme podobný názor, shodneme se. A to je důležité.

Plánujete další pobočky?

Jakub: Chtěli bychom být dál nejlepší na trhu a přinášet do Česka nové značky i koncepty. Novou pobočku otvírat nechceme, jedna stačí, jen tak ji můžeme dělat na sto procent.

Jak moc vás zasáhl letošní pandemický rok?

Lukáš: Připravil nás o čas, protože prodejnu nám zavřeli. Ale máme online shop, takže jsme v podstatě přišli o těch pár turistů. A samozřejmě, posunuly se prezentace novinek. Některé byly zrušeny, jiné jsou v plánu na příští rok.

Co byste si přáli do budoucna?

Jakub: Aby byl svět jako dřív.

Lukáš: Oba hodně rádi cestujeme, i když máme každý trochu jiný koncept cestování, a to nám teď schází asi nejvíc.

„Chtěl bych být černoch a žít v Africe. Spousta lidí to bere jako provokaci, ale já miluju Afriku a africkou kulturu a jsem tam nejšťastnější,“ říká Jakub Kopčák. A tento snímek jeho slova potvrzuje.

Jaké jsou vaše rozdílné koncepty cestování?

Jakub: Já jedu rovníkovou Afriku, pralesy, dobrodružství, stan...

Lukáš: Mám také rád dobrodružství, ale bez stanu. Také dálky, určitě na jih, ale rád se vždy vracím do krásného hotelu. Mám rád svůj standard.

Jaké máte největší přání?

Lukáš: Chtěl bych žít v Austrálii.

Jakub: Já bych chtěl být černej. Vážně, to není legrace. Chtěl bych být černoch a žít v Africe. Spousta lidí to bere jako provokaci, ale já miluju Afriku a africkou kulturu a jsem tam nejšťastnější.

